Готовы ли российские водители к автомобильному кризису

Вывод - неутешительный

Наверное, ни для кого не секрет, что российский автопарк за последние годы заметно постарел. Новые автомобили (только что с конвейера) на наших автодорогах – редкость. За первые семь месяцев текущего года, по данным Минпромторга России, продажи «свежих» авто снизились более чем на 1/4.

Причем если «легковушки» еще расходились, как говорится, «с грехом пополам», то вот грузовикам повезло гораздо меньше. Их было реализовано на 55% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Не лучшим образом дела обстоят с автобусами, продажи которых сократились на 52%.

В качестве основных причин столь стремительного падения автоэксперты называют высокие ставки по автокредитам, повышение утильсбора и рост цен на автомобили, спровоцированный нынешним уровнем инфляции. Обвал авторынка по итогам 2025 года ожидается в пределах 30-40%.

Новеньких авто в салонах много, покупателей мало...

Учитывая, что новые автомобили стали редко попадать в гаражи россиян, можно сделать неутешительный вывод: парк машин начинает стареть. По словам автоэксперта Михаила Акимова, за последние три года средний возраст машин российских автолюбителей увеличился на полтора года и достиг 15,5 лет. 70,5% автомобилей имеют на сегодняшний день возраст старше 10 лет.

«При этом резко растет спрос на машины старше 20 лет, - отмечает специалист. – Только за первое полугодие их было продано свыше 560 тысяч. Большое количество машин в таком возрасте находятся в плохом состоянии. Они создают угрозу безопасности движения, повышают смертность при ДТП. Помимо этого, авто не соответствуют экологическим требованиям, оказывают плохое влияние на здоровье граждан».

Увы, но приобрести ту же новенькую отечественную «Ладу», которая бы «разбавила» средний возраст имеющихся у россиян авто, по карману далеко не всем, если не сказать больше. По словам Акимова, «сейчас цены на те же российские автомобили LADA Iskra сопоставимы со стоимостью китайских авто. Как следствие – для многих потребителей даже 15-20-летняя иномарка становится намного привлекательней той, что «из салона».

Стоимость LADA Iskra сопоставима с китайскими иномарками

Ну а раз так, то неизбежно сокращение дилерских центров. Это, кстати, уже начинает повсеместно наблюдаться. С начала текущего года в России было закрыто свыше 200 точек продаж. И это – далеко не предел. В дальнейшем все это может привести к проблемам с обслуживанием уже приобретенных автомобилей.

Не спасают даже заградительные меры

Снижение продаж и закрытие дилерских центров неизменно приведет к потере работы многих сотрудников автосферы. Кстати, четыре российских автоконцерна (АвтоВАЗ, ЛиАЗ, МАЗ и КАМАЗ) уже забили тревогу. Им даже пришлось сократить рабочую неделю и отправить многих своих сотрудников в незапланированные отпуска, что в итоге скажется на их заработных платах.

Дальше – больше. На фоне роста ставок утильсбора сокращается импорт. По данным «Автостата», за первое полугодие в Россию было ввезено в 2,7 раза меньше машин, чем за аналогичный период прошлого года. Как показывает практика, заградительные меры на ввоз иномарок вовсе не спасают российских производителей от спада продаж, а вот возможности приобретать качественные автомобили, безусловно, лишают.

Так, с 1 августа утильсбор на иномарки из стран ЕАЭС взимается по коммерческой стоимости даже с физических лиц, приобретающих машины для личного пользования. К примеру, за авто, привезенное из стран Ближнего зарубежья (Белоруссии, Казахстана или Киргизии), придется раскошелиться на 667 000 рублей (коммерческая пошлина).

Ввозить авто из-за рубежа становится проблематично

«С 1 августа из стран ЕАЭС можно ввозить в Россию по сниженным ставкам только машины иностранной сборки», - поясняет экономист Анатолий Филимонов.

Специалист уверен: в ближайшие месяцы профильное министерство, скорее всего, «продавит» инициативу взимать утильсбор со всех ввозимых иномарок с мотором свыше 160 лошадиных сил, в том числе приобретаемых для личного пользования. «Чем это грозит?» - быть может, поинтересуются читатели, далекие от автосферы. Россияне попросту лишатся возможности покупать семейные «кроссоверы» и «минивэны» по разумной цене.

В связи с этим автоэксперты считают: чтобы потребители стали покупать отечественные авто, нужно либо кардинально повышать их качество, либо существенно снижать цену, в том числе за счет оптимизации производства. Ясно, что пока процент по автокредитам высок, а цены на новенькие машины растут, на российские дороги неизменно будут выезжать старые подержанные, в большинстве своем давно выработавшие ресурс, «консервные банки».

Подержанные автомобили будут создавать многочисленные «пробки», становиться участниками автоаварий и даже, возможно, приведут к массовому возмущению (кстати, весьма справедливому) автолюбителей. Что же сделать, чтобы этого не допустить? Вопрос, видимо, пока что риторический…