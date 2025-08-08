На что чаще всего жалуются владельцы китайских автомобилей

В течение последних четырех лет внимательного изучения автомобильной промышленности Китая можно сделать определенные выводы о продукции этой страны. В ней есть как положительные аспекты, так и те, которые заставляют задуматься о возвращении к старым, проверенным временем иномаркам из Германии или Японии.

По мнению портала "Автовзгляд", секрет растущей популярности автомобилей из КНР заключается в соотношении цены и качества: они выглядят современно, оснащены богато и стоят дешевле.

Но что же отталкивает российского автовладельца? Качество сборки, материалы отделки и другие компоненты в случае с продукцией из Поднебесной все еще оставляют желать лучшего. Иногда даже в дорогом, казалось бы, премиальном автомобиле можно столкнуться с такими проблемами.

После старой японской машины это, конечно, не так заметно, но после подержанной BMW - весьма.

Автомобили из Китая оснащены по последнему слову техники: бюджетный кроссовер может затмить даже Audi последнего поколения. Однако у этого есть и обратная сторона: функции работают не так, как мы привыкли.

Когда вы садитесь в машины немецких или японских марок, неважно, какой модели, вы можете настроить кресло всего за 20 секунд. Все кнопки интуитивно понятны. Через минуту вы уже готовы к поездке.

С китайскими автомобилями все иначе. Чтобы найти и включить нужную функцию, вам потребуется терпение и много времени. Зачем производители делают это так сложно - вопрос спорный, но факт остается фактом: эксплуатировать китайскую машину любого класса намного сложнее, что, безусловно, вызывает дискомфорт.

Есть вопросы и к уровню шумоизоляции, и к работе подвески, и к защите от коррозии. Однако для многих решающим фактором остается цена, которая в случае с продукцией из Китая значительно ниже, чем у зарубежных аналогов. На вторичном рынке хорошо оснащенные седаны и кроссоверы из КНР еще более доступны и практически не имеют конкурентов.

