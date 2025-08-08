Эксперт рассказал о плюсах Skoda Fabia

Эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев поделился своим мнением о надежности и долговечности Skoda Fabia второго поколения.

По его словам, хэтчбек зарекомендовал себя как автомобиль, который способен выдерживать большие нагрузки, особенно если речь идет о версиях с атмосферными двигателями 1,4 и 1,6 литра и проверенными автоматическими и механическими трансмиссиями.

На вторичном рынке сложно найти экземпляры с пробегом менее 100 тысяч километров, чаще всего в продаже доступны экземпляры, накатавшие свыше 200 тысяч километров.

Сергей Зиновьев напоминает, что пятидверные хэтчбеки второго поколения выпускались в Калуге в период с 2008 по 2014 год. В 2011 году была проведена модернизация, в результате которой появились турбированные моторы объемом 1,2 литра и роботизированные коробки передач. Это сочетание оказалось крайне неудачным, и он не советует рассматривать данные вариации к покупке.

Цена на модель с механической коробкой передач и двигателем объемом 1,4 литра начинается от 350 тысяч рублей. Автомобили с АКПП стоят не менее 650 тысяч рублей.

Среди минусов эксперт выделяет ненадежную систему климат-контроля, проблему с трапецией стеклоочистителя и маленький объем багажного отделения.

