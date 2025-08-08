"Инвестиции" в премиум авто из-за рубежа грозят стать крахом

Те россияне, кто вложился в покупку премиального автомобиля, ввезённого из-за рубежа в 2025 году, могут считать, что потеряли деньги, считают эксперты агрегатора по поиску автомобилей по всему миру Likvi.com.

В 2024 году в Россию массово ввозили 3-5-летние немецкие премиальные автомобили - Mercedes E-Class, BMW X5, Audi A5. Машины попадали под льготу по утилизационному сбору и считались выгодными для перепродажи: их активно покупали в Корее и на японских аукционах.

В 2025-м ситуация изменилась. После обязательного года владения автомобили начали массово выставлять на продажу. По данным Likvi.com, с 1 апреля по 1 августа число объявлений о продаже таких машин выросло с 695 до 1719. Чтобы привлечь покупателей, владельцам приходится снижать цены, сокращая расчетную прибыль.

Одновременно растет доля машин с максимальными комплектациями - на 18% за квартал. Это связано с попыткой увеличить ценовой "зазор" за счет редких опций, однако спрос на фоне избытка предложений остается низким.

По словам гендиректора Likvi.com Александра Короткова, интерес к "немцам" уступает российским и китайским моделям, которые продаются с господдержкой и скидками. Несмотря на снижение ключевой ставки, оживления в этом сегменте в ближайшее время не ожидается.