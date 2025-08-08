Санкт-Петербург поделился опытом желтой дворовой разметки

Тридцать муниципалитетов города планируют нанести такую маркировку на своих территориях в течение этого и следующего года. Поводом стала успешная практика, внедрённая в жилом комплексе «Шуваловский» Приморского района. Год назад там обозначили жёлтым цветом радиусы поворота, зоны у мусорных площадок и выходы с тротуаров.

© Quto.ru

Результат не заставил себя ждать. Недавно пожарные без проблем проехали по двору многоэтажек, где, как правило, невозможно это сделать. Местные власти и жители отмечают, что стало легче маневрировать и понимать, где машину ставить нельзя.

С 23 февраля этого года за парковку на жёлтой разметке действуют штрафы, прописанные в региональном законе: для водителей — до 5 тысяч рублей (при автофиксации — 3 тысячи), для организаций — до 500 тысяч рублей (150 тысяч при автофиксации). За это время ГАТИ выписало штрафов на сумму свыше 10,7 миллиона рублей за более чем 580 нарушений.

Пока «Коломяги» — единственный район с такой разметкой во дворах. В ближайшее время там планируют расширить её на другие территории с новостройками.

Главное препятствие — необходимость утверждённого проекта планировки территории. Пока он есть только у 30 муниципалитетов, готовых к разметке. Ещё 15 районов считают, что и так соблюдают нормы, остальные ждут упрощения процедуры. Ещё в июне вице-губернатор Евгений Разумишкин призвал сделать нанесение маркировки максимально простым, возможно, без обязательного проекта для отдельных дворов.