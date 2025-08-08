Внедорожники BAW подорожают в России на 500 тыс. рублей после сертификации

После получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) внедорожники BAW из официальных поставок подорожают на 500 тыс. рублей. Возможность ввезти машину через дистрибьютора на частное лицо также сохранится. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «BAW Россия».

© Газета.Ru

«После получения ОТТС автомобили BAW действительно станут дороже, но только в случае покупки из наличия у официального дилера в России. Это связано с тем, что такие машины будут проходить полную таможенную очистку, включая коммерческий утилизационный сбор. Такой формат удобен для тех, кто не хочет ждать доставку или покупает на юрлицо», — приводит агентство слова официального представителя BAW.

При поставке машины альтернативным импортом со склада в Китае или завода и оформлении на конкретного заказчика подорожания не произойдет, заверили в BAW. Базовая цена внедорожника BAW 212 составит при этом 2,95 млн рублей.

Ранее стало известно, что в России планируют ужесточить наказания для питбайкеров.