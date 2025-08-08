Модель обладает внушительными габаритами: её длина — 5010 мм, а размер колёсной базы — 2925 мм. В заднеприводном исполнении автомобиль располагает одним мотором отдачей 272 силы, а в полноприводном — двумя двигателями общей мощностью 646 «лошадей». В обоих случаях батарея — ёмкостью 76 кВт·ч.

Электрокар отличается нетривиальным дизайном, а также крайне неожиданным оформлением салона, где главной доминантой является огромная медиапанель диагональю 45 дюймов, которая составляена из трёх экранов (приборного, мультимедийного и пассажирского).

© Geely

Как отметили белорусские дилеры редакции Quto сейчас Geely E8 можно приобрести по очень привлекательной цене. В базовом варианте, учитывая сезонные скидки, китайский электрокар стоит 96 900 BYN (2 610 000 ₽), а с полным приводом цена составляет 109 900 (2 960 000 ₽).

Для сравнения, в России седан Lada Aura, что является удлинённым вариантом "Весты", стоит от 2 599 000 до 2 799 000 ₽. У белорусских дилеров "Лады" актуальных прайс-листов нет: они предлагают сделать индивидуальный запрос, чтобы подсчитать итоговую стоимость.

Между тем, в Белоруссии 7-местный Geely Okavango подешевел до уровня Lada Largus, так как локальные дилеры готовы давать серьёзные скидки.