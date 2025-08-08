Нашли в гараже у дедушки: в РФ продают ВАЗ-2105 в конвейерном состоянии

В Калужской области "Российская газета" нашла в продаже седан ВАЗ-2105, выпущенный в 1997 году. Он находится в идеальном состоянии и имеет родной пробег всего 1733 км.

Продавец сообщил, что автомобиль был найден в гараже у дедушки. Излишним будет говорить, что авто, имея такой пробег, практически не эксплуатировался.

Кузов и днище - без намёка на коррозию, всё родное, включая "каждые винтик и хомут". Резина также заводская.

Автомобиль прошёл необходимое ТО и на уверенном ходу.

Отметим, что сиденья и дверные карты отделаны практичной экокожей, а развлекательную функцию выполняет японский "кассетник" фирмы Sunny.

"Пятёрка" комплектуется 71-сильным двигателем объёмом 1,5 литра и 5-ступенчатой МКП.

Изначально за 28-летнюю "капсулу времени" владелец просил 550 тысяч рублей, однако недавно он снизил её до 450 тысяч.