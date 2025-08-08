Россиянам рассказали, можно ли ставить танковый аккумулятор в автомобиль

Практика установки в автомобиль аккумуляторной батареи повышенной емкости не приведет к проблемам с генератором, стартером и самой АКБ.

© Газета.Ru

Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Применительно к АКБ повышенной емкости популярны следующие заблуждения: от повышенного тока батареи сгорит стартер, для заряда батареи высокой емкости генератору не хватит тока, время подзаряда АКБ возрастет, так как ее емкость больше», — перечислил Колодочкин.

Ток в цепи, согласно закону Ома, определяется только напряжением и сопротивлением, и при установки более емкой батареи не возрастет, аргументировал эксперт. При зарядке от генератора величина тока всегда определяется внутренним сопротивлением батареи и входным напряжением, а команда на зарядку отдается электронным блоком после снижения напряжения в бортовой сети, указал он. Время зарядки возрастет только в том случае, если в машину будет установлена полностью разряженная батарея.

«В далекую советскую эпоху некоторые автовладельцы, озабоченные плохим пуском моторов на морозе, устанавливали в багажниках своих легковых машин огромные аккумуляторные батареи – их гордо называли танковыми, независимо от происхождения», — вспомнил эксперт о зарождении этой практики.