Стало известно, какие новые автомобили подешевели больше всего
По данным экспертов, с июля прошлого года новые автомобили подешевели на 0,7%. Среди моделей наиболее заметно снизилась цена SWM G05 Pro — на 28,3%, Solaris KRX (-6,4%) и KRS (-6,1%), а также Haval M6 (-5,2%) и Jolion (-2%).
Если сравнивать показатели января и июля этого года цены, то цены на новые автомобили снизились на 2,7%. Наиболее заметно уменьшилась цена на Haval M6 (-5,2%), Solaris KRS (-4,8%), Haval Jolion (-3,9%), Chery Tiggo 4 (-3,8%) и Solaris KRX (-3,5%).
Что касается марок, то за прошедший год наиболее заметно изменились средние цены на технику брендов Lada (-7,2%), Chery (-4%) и Haval (-1%), а по сравнению с январем — на Lada (-13,4%), Chery (-5,9%), Solaris (-5,9%) и Haval (-1%).
Между тем, в Калуге начали собирать Haval M6 по полному циклу. Выпуск налажен на заводе «ПСМА Рус».