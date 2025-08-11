Названы лучшие модели для служебного автомобиля

Выбрать подходящий служебный автомобиль — задача непростая. Машина должна сочетать не только комфорт для водителя и пассажиров и стильный внешний вид, но и быть экономичной в эксплуатации. Эксперты британского автомобильного портала составили рейтинг из десяти моделей, которые, по их мнению, лучше всего отвечают этим требованиям.

Безусловным лидером был выбран полностью электрический Volkswagen ID.7. Он предлагается в двух вариантах кузова — седан или универсал. Эксперты отметили его просторный салон, вместительный багажник, высокую плавность хода и отличную управляемость. Автомобиль оснащается аккумуляторными батареями емкостью от 77 до 86 киловатт-часов, что позволяет ему проезжать на одном заряде до 740 километров.

Следом идёт седан BMW 5-Series. Его сильной стороной эксперты назвали эффективную плагин-гибридную силовую установку, мягкий ход и впечатляющий для гибрида запас хода. Но недостатки у него тоже нашлись. Так, по сравнению с предыдущим поколением модель потеряла в динамике, выглядит на дороге довольно громоздкой, а интерфейс мультимедийной системы признан не самым понятным.

Третью позицию рейтинга занял электрический кроссовер Kia EV9. К его достоинствам отнесли просторный салон, рассчитанный на семерых человек, вместительный багажник, большой запас хода и привлекательный дизайн. Среди недостатков фигурирует недостаточная шумоизоляция. Нарекания вызвала и отделка салона, которая, по их мнению экспертов, не дотягивает до уровня премиум-класса.

Также в «десятку» лучших служебных автомобилей по мнению экспертов AutoCar вошли Porsche Taycan, Skoda Superb, Tesla Model 3, Renault 5, Tesla Model Y, Polestar 2 и Audi Q4 E-tron, пишут «Автоновости дня».