Названы минусы грузового бокса на крыше автомобиля

Эксперт Солдатов: Грузовой бокс на машине ухудшает управляемость

Использование грузового автобокса на крыше автомобиля может ухудшить его управляемость, заявил автоэксперт Роман Солдатов.

Он отметил, что бокс смещает центр тяжести, и маневрировать становится сложнее.

Солдатов также указал, что для небольших автомобилей ухудшается динамика движения. Он предупредил о том, что бокс повышает парусность, и сильный ветер может привести к крену машины.

Поэтому, отправляясь в поездку с установленным боксом, лучше избегать резких маневров, частых перестроений и соблюдать скоростной режим.

Кроме того, в зависимости от характеристик автомобиля, увеличится расход топлива из-за повышения аэродинамического сопротивления, связанного с установленным боксом.

