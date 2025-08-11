Владельцы рассказали про кроссовер Haval M6

«Эм-шесть» заехал на российский рынок и пустил здесь корни: летом 2025 года на калужском заводе, прежде выпускавшем паркетники Mitsubishi Outlander, началась сборка машин по полному циклу со сваркой и окраской. Так что аналогии с популярным детищем «Трёх бриллиантов» более чем уместны. Впрочем, знак равенства между ними не стоит. M6, как и «Аутлендер» нарочито нейтрален снаружи, однако не может предложить покупателям полный привод, а его единственный двигатель — 1,5-литровая «турбочетвёрка» мощностью 143 л.с., сочетающийся с шестиступенчатой механической КП или семиступенчатым преселективным «роботом» с двумя сцеплениями. Достоин ли внимания обрусевший «китаец» или старый Mitsubishi сподручнее? Об этом — в отзывах пользователей на сайте Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

© Quto.ru

Следует понимать: покупатели Haval M6 как правило чётко осознают, что приобретают не Bentley Bentayga. Отсюда и вполне трезвые и объективные оценки автомобиля. Но это не означает, что на неприятные особенности закрываются глаза. «Машина куплена в 2024 году на замену Киа Рио. Был вариант Julion или M6, взял М6 исключительно за объём багажника. Тут он вполне достойный. Светодиодные фары светят очень хорошо. В целом всё устраивает. Ничем не хуже Рио плюс клиренс и вместимость салона. Штатные динамики почти сразу заменил. Поют они просто никак. Также в планах поменять головное устройство на teyes, штатное подтупливает и функционал урезан. Хотя уже есть умельцы и штатной магнитоле расширяют память и ставят приложения. Также установил брызговики, с завода их нет, установил футляр под очки и заменил свет салона на светодиоды - это дело вкуса, мне нравится», — сообщил Сергей П.

Ибра43 говорит следующее: «За свои деньги в полне хорошая машина, мягкая очень, ямы глотает очень хорошо, есть чем сравнивать.., ездил на разных машинах.., минусы и плюсы у всех хватает.., Из минусов в первую очередь хотел отметить ‼️БИЕНИЕ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ, ПРИ 90- 120 км . Если у вас возникло такая проблема то, по гарантии до 5000 км надо обратиться к ОД для бесплатной замены опорных дисков, в противном случае готовьте 7000 тр за проточку.. ‼️ Ещё минус , гул гидроуселителя руля, постоянно гудит.., обратите внимание ‼️ оброщение к ОД по поводу гидроуселителя руля , ОТВЕТ : Сказали сломается поменяем. В дальнюю дорогу тоже себя оправдала.., правда чуть мощи не хватает. ., если любите спокойную езду то в полне устроит.., оптика хорошая».

© Haval

Из отзыва Евгения следует, что акустический комфорт на борту не супер, но и не ужасный, при этом окупается адекватной стоимостью: «Отличный автомобиль за свои деньги, комфортно сидеть на сидениях, плюс заднего сидения изменение угла наклона спинки, минусы при складывании заднего ряда сидения большой перепад между полом багажника и сложенными сдениями. По мульти медии проблема что нету андроида и нету нормальной замены этой магнитолы. Дорогу держит отлино, скорость набирает для своего двигателя в режиме норма тежеловато, при ржиме спорт двигатель моментально откликается на нажатие педали газа. По шумо изоляции конечно лаборатория, двигатель не слышно, но вот с заднего ряа доносится звук гуляющего ветра».

Дмитрий успел опробовать кроссовер на дальней дистанции и поведал об одной известной на форумах владельцев неприятной особенности: «Владею машиной с Августа 24г,за это время дальняя поездка в Сочи 2000км туда 2000км обратно,машина на трассе ведёт себя предсказуемо,динамики хватает для обгона,большой просторный салон,большой багажник,запас хода хватает спокойно по трассе на 600км при скорости 100-120км. В городе в потоке на механической коробке передач в родне комфортно передвигаться,расход по городу в районе 8-10 л в зависимости от стиля езды. ТО1- через 500км отзыв дополню обязательно,в целом за время использования авто нареканий нет,полностью доволен своим выбором. Есть небольшой увод в право о котором все говорят на всех форумах,ну в целом не мешает езде».

© Haval

Впрочем, не все пользователи столкнулись с своенравным поведением кроссовера. «Покатался пол года, проехал 7000. Большинство болячек про которые читал в отзывах (увод в сторону, биение руля) меня слава богу обошли стороной. Зимой в салоне очень тепло (после ларгуса) летом только начну ездить. Брал на замену Ларгуса, по количеству товара который входит в салон при сложных сидения почти один в один. Маленький минус не снимаются задний ряд сидений. Езжу в основном на стандарте, немного притупливает, но для этого есть режим спорт. Расход по приложению 10,5 литров. Город 85%, трасса 15. На скорость не тестировал, мне достаточно 120. Удобный круиз, только почему то постоянно переключает шестую и седьмую передачи даже на ровной дороге. В целом машиной пока доволен, дальше посмотрим. Отпишусь через год», — рассказал владелец, представившийся как КОЛЛАЙДЕР АДРОННЫЙ.

© Haval

Отзыв Алексея Николаевича — это своего рода резюме владения машиной. Недостатки есть, но Haval определённо достоин внимания: «Сегодня год с момента покупки М6.И 3года как впервые пересел на Китай. Как и на предыдущих авто много наездить не смог.За это время произвёл 2 замены моторного масла.Из своего опыта скажу, что проблемы бывают абсолютно у любого автопроизводителя.М6 точно не хуже тех авто из моего бж, а некоторых и лучше.У некоторых были проблемы, которые постоянно напрягали и не покидала мысль сменить авто:большой расход масла и из за этого часто приходилось открывать капот и проверять уровень;или же когда в первую зиму вдруг начинает идти ржавчина;в морозы невозможно было завестись;поломка климат контроля итд…У М6 расхода масла нет, ржавчина не появилась даже, то что заглушками рейлингов на крыше кое где протёрло краску.Ещё по бокам капота пришлось приклеить уплотнитель, чтобы не залетал снег, с водительской стороны плохо закрывается задняя дверь.Эти косячки для меня мелочь по сравнению с теми которые были на прошлых авто! Собственно и всё, что выявлено за год эксплуатации.Производитель позицианирует как семейный авто.Для меня таким и является.Если, что нужно перевести в багажнике и в салоне места придастаточно.Задним пассажирам при моём росте в 1,92 ещё и места остаётся.В салоне лично 3х метровые панели перевозил.Для меня в М6 комфорт на достойном уровне.Перед покупкой брал сравнительный тест драйв М6 и Ф7.Других производителей не рассматривал.Прокатившись на Ф7понял, что готов доплатить +300тыс, но не +600.На эту разницу купил гараж и ещё оставил. Собственно так и выбрал М6 и не пожалел».

© Haval

На десерт — мнение Нади: «Пришло время менять машину,до этого был Мерседес Е-280, справили юбилей пробега 500т км,и решили,что пора ему менять хозяина.И нам нужно было что нибудь повыше с хорошей проходимостью.Бюджет был ограничен.Сначала хотели Крету,не понравилась, сидишь,как на табуретке.Решили всё таки посмотреть китайца,по внешнему виду понравился Haval М6,а когда села,решила,что не выйду из него,берём.

Купили в сентябре,сейчас конец марта,пробег 13 т км. Сразу поставили защиту картера хорошую.За это время только один раз поменяли масло и больше ни чего не делали. Мне нравится по проходимости,на природу,на рыбалку вобще отлично.Нравится,что высоко сижу,далеко гляжу.Вместимость багажника хорошая,салон просторный,по управлямости всё хорошо и трассе и по городу.Некоторые жалуются на колодки,мне наверно повезло колодки нормальные,не пылят,не скрипят,не стёрлись.Масло не жрёт,расход бензина экономичный,если на спорте чуть больше уходит,но не критично.

Из минусов датчик расхода топлива иногда привирает,путается в показаниях.Двери задние долго прихлопывались,так,как там редко кто ездиет,но сейчас норм.Ещё из минусов шумоизоляция,могли бы получше сделать.И да, датчика на омыватель не хватает».