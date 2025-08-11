Автомасла Sintec сертифицированы ассоциацией автопроизводителей ACEA

© За рулем

Европейская ассоциация автопроизводителей ACEA подтвердила высокое качество моторных масел из продуктовых линеек российского производителя Sintec Premium 9000 и Sintec Platinum 7000.

Компания SINTEC Lubricants получила от АСЕА официальный сертификат одной из современных спецификаций А7/В7 для моторных масел Sintec Premium 9000 SAE 0W-30 API SP.

Это значит, что продукт, который может использоваться с увеличенными интервалами замены, эффективен при техобслуживании высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей с прямым впрыском и турбонаддувом, имеющих повышенные требования к износостойкости и защитным свойствам масел.

При этом сертификация автомасел Sintec Premium 9000 по стандарту АСЕА А7/В7 гарантирует защиту двигателя от LSPI - эффекта преждевременного воспламенения смеси при низкой скорости движения поршня, повышенную защиту от износа двигателей с прямым впрыском и турбонаддувом, а также защиту от отложений на турбокомпрессоре в дизельных двигателях.

Сертификация АСЕА С5, полученная на Sintec Platinum 7000 SAE 0W-20 API SP, позволяет официально применять данный продукт в современных бензиновых и дизельных двигателях с сажевыми фильтрами (DPF) и катализаторами, требующими низкозольных (Low SAPS) масел.

При сертификации моторных масел на выполнение требований спецификации АСЕА А7/В7, разработанной в 2021 году, дополнительно проводятся три новых стендовых испытания: тест на возникновение отложений в турбокомпрессоре, тест на LSPI и тест на износ цепи ГРМ.