Как создавали Ferrari Alcador — спидстер на базе Testarossa

В начале 2020-х суперкары-спидстеры — двухместные автомобили без лобового стекла — стали настоящим трендом: McLaren, Aston Martin и Ferrari представляли свои версии, превратив более практичные модели в радикальные открытые спорткары.

© Carakoom

Но почти за 30 лет до этого всплеска один владелец Ferrari предвосхитил моду, заказав уникальный проект, который даже сегодня воспринимается как абсолютное безумие.

Речь идёт о самом необычном Ferrari Testarossa, который только можно себе представить — и сейчас этот автомобиль выставлен на продажу.

Testarossa с её чёткими линиями, угловатым «носом», широкими задними крыльями и фирменными боковыми воздухозаборниками стала одной из самых знаковых моделей 1980-х. Но уже в 1990-х вкусы изменились, и один из владельцев Testarossa решил кардинально обновить свой автомобиль — при участии эксцентричного швейцарского дизайнера Франко Сбарро.

Сбарро и его команда укоротили шасси Ferrari и установили новый обтекаемый кузов. Автомобиль получил открывающиеся вверх двери-«ножницы» — ни одна серийная Ferrari того времени такой конструкции не имела.

Лобовое стекло полностью отсутствует, зато за сиденьями установлены массивные дуги безопасности, которые одновременно служат воздуховодами: воздух поступает от фар и уходит по ним назад.

Любопытно, что воздух, судя по всему, не направляется к двигателю, а просто выходит в задней части кузова. При этом сам мотор остался родным — 4,9-литровый оппозитный V12 (угол развала цилиндров 180°), выдающий 390 л.с., как и у оригинальной Testarossa.

Коробка передач — пятиступенчатая механика. Приборная панель также родная — просто перенесена в центр передней панели.

Sbarro представил этот автомобиль в 1995 году на международной выставке, и даже спустя три десятилетия он всё ещё производит сильное впечатление — с некоторых ракурсов он выглядит эффектно, с других — довольно странно.

Очертания боковин и прозрачные двери отсылают к современным гиперкарам вроде McLaren, а сиденья отлиты прямо в кузов, как это часто встречается в суперкарах нового поколения.

По информации Classic Driver, было построено всего три экземпляра, но только один из них был зарегистрирован для дорог общего пользования — именно он сейчас продаётся в Германии. Цена указана по запросу.