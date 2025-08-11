Как Lada Samara прошла путь до "Тарзана"

В конце 1990-х на российском рынке появился необычный гибрид - семейство полноприводных автомобилей "Тарзан", созданное на предприятии "Лада-Консул". Причиной появления стала идея объединить комфорт и аэродинамику переднеприводных ВАЗ-2108/2109 с проходимостью "Нивы".

В основе лежало не шасси от ВАЗ-2121, а специально спроектированная пространственная рама с узлами и агрегатами "Нивы": раздаточной коробкой, трансмиссией, передним и задним мостами. На эту конструкцию через виброопоры устанавливали кузов от хэтчбеков "Самара" - как трехдверный, так и пятидверный.

Клиренс "Тарзана" достигал 220 мм, а конструкция позволяла уверенно чувствовать себя на бездорожье, сохраняя при этом управляемость и комфорт легкового автомобиля. Машины выпускались в двух модификациях: ВАЗ-210834 (на базе "восьмерки") и ВАЗ-210934 (на базе "девятки").

Области применения были разными - от сельской местности и охоты до эксплуатации коммунальными службами. Однако сложность конструкции, высокая цена и малые объемы производства (чуть более 2500 экземпляров) не позволили "Тарзану" стать массовым. Сегодня такие автомобили считаются редким раритетом среди любителей вазовской техники.