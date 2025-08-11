Шумно и совсем не скучно: владельцы про китайский седан Kaiyi E5

По нашим наблюдениям, далеко не все автомобилисты слышали про Kaiyi. Для тех, кто не в курсе — это суббренд компании Chery. Модель E5, о которой пойдёт речь, базируется на Chery Arrizo 7 и комплектуется 1,5-литровой «турбочетвёркой» мощностью 147 л.с. в паре с механической коробкой передач или вариатором. Об эксплуатации бюджетника рассказывают владельцы на площадке Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

С бюджетного седана спрос небольшой? Мы на этот счёт иного мнения — от подобной техники ждут простоту, надёжность и неприхотливость. Тем более в нынешние времена. Поэтому нас в первую очередь интересовали отзывы со здоровой критикой.

Вот, что сообщил пользователь с ником Чёрный минивэн после полутора лет владения: «Сам по себе автомобиль полностью оправдывает свою цену. Большой плюс в том, что в данном сегменте авто практически все идут на «балке», тут же завезли многорычажку сзади и макферсон спереди. Ездил два раза из Питера в Сочи, по ходовым характеристикам всё отлично. Машинка довольно резвая и юркая.

Как-то красочно описывать не буду, так как не умею. Ниже распишу лишь недостатки автомобиля, так как в основном он меня устраивает.

Итак, первое: шумоизоляция, а вернее полное её отсутствие. Второе: отсутствие обогрева лобового, в Питере зимой прям проблема Третье: камеры кругового обзора, а именно задняя камера. В ней есть специальное отверстия для вывода конденсата, вроде хорошо, но именно через него внутрь камеры попадает вода при мойке или дожде и она выходит из строя. У меня было один раз, за неделю поменяли по гарантии. Теперь на Мойке заклеиваю её малярным скотчем. Четвертое: подвеска, она хоть и приятная в эксплуатации, но любит что-то выкинуть, то рулевой наконечник умрёт, то опора амортизатора, то ступичный подшипник, то стойка стаба. Это всё стоит копейки, но когда раз в пару месяцев что-то нужно менять-просто надоедает и раздражает. Пятое: ну и не могу не написать про вариатор. Пока что у меня к нему претензий нет, работает как надо и всё круто. Но я каждый день боюсь и жду того дня, когда он умрёт. Возможно надо меньше на форумах сидеть.

«С первых дней управления данным автомобилем я почувствовал удобство в управлении, приятный функционал автомобиля и комфорт. Из плюсов данного автомобиля я могу выделить просторный багажник, что является для меня лично большим плюсом. Дизайн этого автомобиля мне показался довольно современным, я бы даже сказал дерзким. Также хочу обратить внимание на качественную сборку. Ничего нигде не трещит, не гремит, не скрипит. Ничего плохого не могу сказать про качество обслуживания у ОД. Подогрев руля, приятная мультимедия. Теперь давайте обратимся к минусам. Решил я как-то почувствовать резвость и набрать скорость. Автомобиль набирал обороты, при этом скорость набиралась медленно. Я не особо разбираюсь, но было похоже на защиту вариатора. Звук и чувство закрывания дверей как у дешёвого автомобиля. На этом это все мои плюсы и минусы. За короткое время владения данным автомобилем у меня сформировалось чувство комфорта и удобства при управлении, но не сформировалось чувство надёжности. Видимо, автомобиль должен пройти проверку временем. Посмотрим, как будет кататься в условиях дождей и грязи», — поведал Антон.

У Максимки уже накопился богатый эксплуатационный опыт:

«Привет ребят, поделюсь опытом эксплуатации за 80к километров, делал у дилера только 1 то, всё остальные сам, менял масло в коробке уже 2 раза, каждые 40к, менял стойки стабов в круг, рулевые наконечники, колодки 2 раза, перегорел предохранитель на подсветку в салоне, уже как пол года в салоне подсветки нет, лень этим вопросом заняться, не работает передняя камера, скрипят стеклоподъемники, в последнее время из-за жары машина начала перегреваться когда долго с включенным кондеем работает, помыл радиатор, вроде вопрос решился, так же на 100к планирую поменять приводной ремень генератора и свечи, так как их ещё не менял) да и не просятся пока. машина в большинстве своем теперь в пользовании жены, ей нормально, потому что она не разбирается».

SdaRKaP оставил большой отзыв о «китайце». Мы выделили из него ряд тезисов. «Итак владею автомобилем уже почти год, пробег подошел к 13 000 км. За это время произошли 3 неприятности: отказала задняя камера, застучала шаровая опора и с самого начала неправильно стояла водительская дверь, в следствии чего она трудно закрывалась. Серьёзными проблемами их не считаю, потому как машина у нас продаётся только один год (каждый бренд через это проходит) и люди с завода не научились ее правильно настраивать и собирать. В будущем у неё таких проблем не будет. Поэтому у меня вопрос к людям, которые ожидали надёжного автомобиля и решили покупать первые собранные автомобили с автотора. Как можно быть такими наивными?

«Теперь к салону.Я считаю его здесь шикарным и объясню почему. У него салон не как типичного китайца с двумя большими планшетами. Выглядит он гармонично, по европейски что-ли.В центре достаточный по размерам экран, отдельно клавишами регулируется климат,кнопки достаточно приятно нажимаются. Придраться можно к неудобным сиденьям, сверчкам и климату без авто режима, еще и без температуры внутренней.Также мне не нравится тема цифровой приборки, хотел бы иметь круглые стрелочные циферблаты, как у chery. Люк классная штука, но бесполезная, он не дует. Эргономика на уровне».

Теперь про ходовые качества, по подвеске он хуже , чем octavia или jetta , крупные ямы он не терпит, сразу в отбойник,управляемость хуже, несмотря на независимую заднюю ось. По скорости он уступает ваг концерну скорее всего из-за вариатора. Двигатель здесь стоит неплохой, производства chery, с чугунным блоком и простой турбинкой, скорее всего с ним проблем особенных не будет, главное обслуживайте вовремя и бензин хотя бы 95.

А вот вариатор это самая большая проблема этого автомобиля. И я даже не говорю про его надёжность-это спорный момент, про который я напишу позже , а это езда. Да присутствует удовольствие от плавности , не чувствуешь переключений будто постоянно разгонешься, но. Толчки при наборе скорости от 20 км/ч , толчок когда полностью останавливаешься достаточно ощутимы. Он тормозной,он медленно реагирует на педаль, в эко режиме буйно реагирует на полную нажатую педаль газа, к слову все равно он ведёт себя лучше чем автомат соляриса, но до робота ему далеко. Этот вариатор достаточно сильно гасит возможности мотора. А теперь про надёжность.Есть подтверждения, как тот же вариатор только на chery tiggo 7 pro, проехал 230000 км без вмешательства.Причем эксплуатация это обычная:буксования и быстрые разгоны там были, а значит он может проездить 150000 км без проблем, если вы не больной конечно.Умирания вариатора этой модели на пробегах 8-10 тыс км связаны с браком сборки Автотора. Там работают люди, а не роботы.

Купил этот автомобиль , потому что Omoda s5 с таким же нормальным двигателем стоит дороже на 300к, денег у меня таких не было.По ощущениям она конечно лучше. На неё не так ругаются, она по салону интереснее, опций больше.Если есть деньги покупайте лучше её, там хотя бы сервис поадекватней.

Пару неожиданных плюсов, которые я не ожидал в ней видеть.Это нормальный клиренс, за бордюр не задевает, это приятно. Багажник открывается через амортизаторы, это выглядит эстетично и не кушает объемы багажника.Приятные фары, не пришлось тюнинговать, светят хорошо. Приятные тяжёлые двери , будто шумка есть».

Тем временем Николай почти в восторге: «Каи Е5 2023-2024 с 1,5-литровым бензиновым турбомотором.

Пересел с нового Hyundai Solaris абсолютно доволен всем в Hyundai Solaris на много больше минусов и комфорта.

В автомобиле всё устраивает и диамина и подвеска особенно приятен клиренс можно ехать по грунтовке не боясь зацепиться заезжал на ТО по цене вышло 8000р

Один из главных моментов — это на ходу не трогать рукоятку переключения режимов движения. Она, конечно, немного напоминает рукоятку переключения передач, но это две большие разницы. Лучше первое время вообще обе руки держать на руле и не пользоваться подлокотником, а то рука может сама собой рычаг вперед дернуть... А на ходу из положения D только N можно себе позволить и не более. Все остальные переключения — только при нажатом тормозе и нулевой скорости. И поначалу нет смысла пробовать ручное переключение «передач», т.к. на вариаторе они виртуальные. Лучше наслаждаться плавностью разгона без рывков, которые свойственны АКПП».