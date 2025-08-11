Как изменился рынок праворульных авто с пробегом за 10 лет

В регионах Сибири, Дальнего Востока и Урала падает доля праворульных машин в продаже. Аналитики автомобильного портала "Дром" посчитали, на сколько изменился за десять лет рынок подержанных авто возрастом до 15 лет в крупных регионах (исследование есть в распоряжении "Российской газеты"). Больше изменений претерпел рынок автомобилей с пробегом в Сибири, а стабильнее всего ситуация осталась в Приморье.

© Российская газета

В регионах Дальнего Востока традиционно праворульных автомобилей больше, чем в западной части страны - их импортировали из Японии, и они привлекали своей доступностью. Большое влияние оказало географическое положение: близость к рынку Азии и отдаленность, а значит дорогая логистика для доставки отечественных авто. Таким образом, рынок автомобилей с пробегом ежегодно пополнялся новыми моделями, поскольку автолюбители могли легко приобрести беспробежную праворульную машину.

После 2014 и далее после 2023 года обновление вторичного рынка праворульными авто резко сократилось. Существенное влияние оказали санкции, которые ограничили поступление, в том числе и бюджетных автомобилей с правым рулем. Повышение утильсбора привело к росту цен на беспробежные машины из других стран Азии и снизило их доступность. Все это привело к снижению количества объявлений о продаже праворульных автомобилей на вторичном рынке. Больше всего сократилась доля праворульных автомобилей на вторичном рынке в регионах Сибири.

За десять лет в Новосибирской области предложение машин с правым рулем сократилось в 1,5 раза. Если в июле 2015 году почти каждом третьем объявлении о продаже машины с пробегом предлагали правый руль, то в июле 2025 года подержанные "японки" встречались в каждом пятом объявлении. Также в 1,5 раза снизилась доля правого руля среди подержанных машин в Омской области. Десять лет назад найти праворульную машину можно было в каждом пятом объявлении, то сейчас только в одном из восьми.

В Иркутской области в 2015 году на вторичном рынке практически каждый второй продаваемый автомобиль был с правым рулем. Сейчас их доля упала на 30% - только 39% машин с пробегом праворульные. Среди регионов Сибири меньше всего доля праворульных автомобилей снизилась в Красноярском крае на 14% - с 32% (в июле 2015 года) до 28% (в июле 2025 года). Сибиряки в прошлом году чаще отдавали предпочтения праворульным автомобилям марок Honda Fit, Toyota Corolla Fielder, Nissan Note, Toyota Vitz и Honda Freed.

На Урале и без того небольшая доля праворульных автомобилей сократилась в два раза. В Свердловской области десять лет назад машину с правым рулем можно было встретить в каждом тринадцатом объявлении, то сейчас только в одном из 22. Автолюбители Урала в прошлом году чаще выбирали праворульные машины следующих марок: Honda Freed, Nissan Note, Toyota Vitz, Honda Stepwgn и Honda Fit.

На вторичном авторынке Дальнего Востока изначально доля машин с правым рулем составляла более 80%. За десять лет их количество уменьшилось незначительно поскольку в обороте находится много автомобилей, ввезенных до санкционного периода. Так, в Приморье и Хабаровском крае предложение праворульных машин с пробегом практически не изменилось, удерживаясь в районе 80% от всего предложения авто на продажу. Популярными у дальневосточников праворульными машинами в прошлом году стали Toyota Prius, Honda Fit, Toyota Corolla Fielder, Toyota Vitz и Nissan Note.