В РФ можно приобрести новые Kia Ceed российской сборки от 2,7 млн рублей

В продаже у отечественных дилеров вновь появились новые Kia Ceed третьего поколения российской сборки. Среди них - хэтчбеки и универсалы, выпущенные в 2022 году на калининградском заводе "Автотор". Так, автомобили уже доступны у дилера в Дзержинске. Например, стоимость хэтчбека в комплектации Luxe составляет 2 699 000 рублей.

© Российская Газета

Представленный в объявлении образец оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и автоматической коробкой передач. О российском происхождении машины свидетельствуют маркировочные таблички на кузове с VIN-номерами, начинающимися с буквы X.

Помимо хэтчбеков в свободной продаже доступны и универсалы в исполнение Luxe 1,6 AT по цене 2 899 000 рублей.

По информации портала "Южный автомобиль" на все машины действует официальная гарантия сроком 5 лет или 150 000 километров. Kia приостановила поставки и производство в России в 2022 году, однако с тех пор корейские легковушки активно поступают в нашу страну путем параллельного импорта.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ начались продажи Volkswagen Tharu 2025 года выпуска.