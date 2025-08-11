Почему залоговые авто опасны для покупателей

Покупка автомобиля с залогом может обернуться серьезными финансовыми потерями. Банк в любой момент вправе изъять машину за долги прежнего владельца, а новый собственник останется и без денег, и без транспорта. «ФедералПресс» рассказывает, как проверить авто на обременение и избежать мошенничества.

Чем опасна покупка залогового авто

Когда человек берет автокредит, машина автоматически становится залогом до полного погашения долга. Однако некоторые владельцы продают такие автомобили, не предупреждая покупателей о финансовых обязательствах.

Как пояснили в Федеральной нотариальной палате (ФНП), даже если авто с обременением успешно перерегистрировано в ГИБДД, это не значит, что долг исчез. Если прежний хозяин перестанет платить по кредиту, банк потребует деньги с нового собственника либо через суд заберет машину.

Как проверить авто на залог

Самый надежный способ – воспользоваться публичным залоговым реестром нотариата (доступен на сайте ФНП). Для проверки достаточно ввести VIN, номер кузова или шасси. Если система показывает активный залог – от покупки лучше отказаться.

Также можно запросить выписку у нотариуса (онлайн или лично). Важно: если банк не внес данные в реестр, он теряет право требовать автомобиль у добросовестного покупателя. Однако такие случаи редки – чаще кредитные организации строго следят за залоговым имуществом.

Ежедневно в залоговый реестр нотариата в среднем вносится более 5,5 тысячи уведомлений о транспортных средствах, приводят данные ФНП «Известия».

Какие еще угрозы скрывают подержанные авто

Помимо залога, подержанные авто могут скрывать:

следы ДТП – перекрашенные детали, несоответствие зазоров кузова;

скрученный пробег – износ узлов не соответствует указанному пробегу;

аресты и запреты, если у прежнего владельца были долги перед банками или государством.

Как не попасть на мошенников

На сегодняшний день провести комплексную проверку автомобиля на наличие скрытых проблем не составляет особого труда. Для этого существуют как бесплатные официальные источники информации, такие как база данных ГИБДД, так и специализированные платные сервисы.

Они не только предоставляют исчерпывающие сведения о технической истории транспортного средства (участие в ДТП, наличие штрафов, залоговых обязательств или арестов), но и позволяют получить информацию о финансовом состоянии предыдущего владельца.

В частности, такие сервисы могут показать, находился ли продавец в состоянии банкротства, имел ли задолженности по алиментам или другие юридические проблемы, которые впоследствии могут привести к изъятию автомобиля у нового собственника.

Напомним, что заниженная стоимость часто оказывается лишь видимостью выгоды. На практике покупатели таких автомобилей сталкиваются с необходимостью серьезных вложений, и средний чек за устранение скрытых дефектов составляет 50–100 % от стоимости покупки.

