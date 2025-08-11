Почему питбайки так любят зумеры

Госдума совместно с профильными ведомствами рассматривает меры по регулированию использования питбайков — легких мотоциклов, которые стали популярны среди подростков. «Вечерняя Москва» разобралась, почему они могут быть опасны.

Питбайк — небольшой мотоцикл, предназначенный в основном для езды по бездорожью и спортивных мероприятий, таких как мотокросс и эндуро (дисциплина мотоспорта, предполагающая агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах, начиненных бревнами, валунами и другими препятствиями. — «ВМ»). Он отличается компактными размерами, небольшим весом и обычно двигателем объемом до 190 кубических сантиметров.

Лазейка в законе

Питбайки не предназначены для дорог общего пользования и не регистрируются в ГИБДД. Благодаря такой лазейке ими активно начали пользоваться подростки. Ведь приобрести такое транспортное средство не составляет никакого труда.

— Питбайки можно найти даже на маркетплейсах. Родители покупают такие транспортные средства детям как альтернативу самокатам, велосипедам, но даже не догадываются об их опасности. Раньше такие мотоциклы использовали профессионалы только для экстремальных соревнований, — пояснил автоэксперт, автор страницы в социальной сети про подбор автомобилей Руслан Борисов.

Стоимость питбайков в интернете начинается от 23 500. А некоторые могут стоить и 130 000 рублей — все зависит от бренда и модели. Никаких прав, дополнительных документов не требуется — забрать мотоцикл можно прямо с пункта выдачи заказов.

Опасный транспорт

Катаясь на питбайках, подростки выезжают на дорогу и нередко становятся жертвами ДТП. С начала года в стране резко возросло число таких несчастных случаев. За первое полугодие 2025 года в России произошло 2000 ДТП на питбайках, в которых погибли 30 детей.

— Некоторые из мини-мотоциклов могут развивать скорость до 100 км/ч. У них нет поворотников, фар, поэтому остальным участникам дорожного движения приходится тяжело на дороге. Действия водителя трудно предсказать. Более того, некоторые модели таких мотоциклов настолько миниатюрны, что их можно просто не заметить, — поясняет автоюрист Александр Цапликов.

Питбайки на данный момент считаются спортивным инвентарем. И они предназначены только для спортивных трасс и площадок.

Детям не игрушка

Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев уверен, что надо приравнять питбайк к транспортным средствам. Профильная комиссия уже готовит новый законопроект. Будет прописано, что приобретение питбайков и мотоциклов, оснащенных механическим двигателем, станет возможным только при наличии водительских прав категории «А».

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор:

— В последнее время остро встала проблема приобретения питбайков для детей. Родители должны быть предельно осторожны — стоит подходить к этому вопросу с умом и использовать их только на определенных трассах. Перед выездом на дорогу необходимо получить права и знать ПДД.

