В РФ продают Camry XV40 за 2,5 млн рублей

Camry XV40, которая выпускалась с 2006 по 2011 год, зарекомендовала себя как надежный и комфортный автомобиль. Хорошо сохранившиеся экземпляры пользуются высоким спросом у покупателей, которые ценят японское качество и конструкцию. Стоимость составляет 2,5 млн рублей.

Восстановленные Camry XV40, которые предлагаются на рынке, проходят проверку состояния. Проверяется двигатель, трансмиссия, подвеска и электрика. При необходимости заменяются изношенные детали. Кузов авто также внимательно осматривается и, при необходимости, восстанавливается.

