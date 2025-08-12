Рамный внедорожник по цене УАЗа: какой выбрать

На российском рынке можно найти большой рамный внедорожник в бюджете до 2 млн рублей - но только с пробегом. Исключение из этого правила - УАЗ. Остальные предложения требуют внимательного выбора и тщательной проверки состояния.

© Российская Газета

Эксперты "ЗР" выделяют четыре наиболее интересных варианта: Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Land Cruiser 100, Mercedes-Benz G-класса и Chevrolet Tahoe. У каждого из них есть сильные стороны, но и характерные слабые места, которые стоит учитывать при покупке.

Mitsubishi Pajero Sport (2014-2015)

Второе поколение модели построено на базе пикапа L200. На рынке преобладают версии с 2,5-литровым турбодизелем (178 л.с.) и "механикой" или пятиступенчатым "автоматом".

Слабые места: коррозия капота и двери багажника, ограниченный ресурс сцепления при езде по бездорожью (70-80 тыс. км), свист муфты вентилятора при холодном пуске, редкие сбои автомата из-за прошивки. В подвеске быстрее всего сдаются передние рычаги - после 200 тыс. км.

Toyota Land Cruiser 100

Даже двадцатилетняя "сотка" при аккуратной эксплуатации остаётся практически "вечной". Турбодизель служит более 500 тыс. км, бензиновый V8 4.7 - без серьёзных проблем, кроме замены катушек зажигания каждые 150-160 тыс. км.

Слабые места: коррозия рамы, износ ТНВД, необходимость отключения системы EGR, люфты в полном приводе. Интерьер выдерживает большие пробеги, кожа руля требует обновления раз в 150 тыс. км.

Доступны в основном версии G500 с бензиновым V8 (296 л.с.) и G400 CDI с дизелем OM628. Мотор М113 отличается высокой надёжностью, дизель требует внимания к ТНВД и форсункам.

Слабые места: коррозия рамы и зон дверных петель, возможные потёки масла из-за забитой вентиляции картера, закоксовка EGR на дизеле. Автомат 722 - ресурсный, салон долговечен, перетяжка нужна после 300 тыс. км.

Chevrolet Tahoe (2011-2012)

Американский полноразмерный SUV с бензиновым V8 5.3 (325 л.с.) и шестиступенчатым автоматом.

Слабые места: коррозия нижних кромок дверей и крышки багажника, чувствительность двигателя к качеству топлива (дроссель, насос), перегрев из-за грязных радиаторов, ослабление болтов выпускного коллектора. Интерьер быстро теряет вид, автомат 6L80 не любит агрессивной езды.

Итог

При бюджете до 2 млн рублей можно выбрать внедорожник с легендарной репутацией, но возраст и пробег обязывают к тщательной диагностике. Главное - чистая сервисная история и бережное отношение предыдущего владельца. В таком случае даже возрастной рамный внедорожник прослужит ещё долгие годы.