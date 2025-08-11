Эксперт раскрыл, сколько Lada Iskra на самом деле продали в июле

Эксперт Целиков раскрыл, сколько Lada Iskra на самом деле продали в июле
Продажи Lada Iskra стартовали в России 20 июля - в день рождения АвтоВАЗа. Первая партия автомобилей была распродана буквально сразу. Глава "Автостата" Сергей Целиков рассказал, сколько Lada Iskra было продано за 11 дней июля.
"В июле на учет встала всего 21 "Искра". Причем 20 штук зарегистрировано на юрлица (подозреваю, что в основном на дилеров) и только 1 штука на физлицо", - написал эксперт в своём Telegram-канале. Судя по всему, единственным физлицом, которое успело купить новинку Lada, стал блогер Илья Свиридов, который тут же разобрал автомобиль, чтобы узнать самому и показать всем, из чего сделана Iskra.
Также Целиков отметил, что купить автомобиль "здесь и сейчас" невозможно. На АвтоВАЗе прокомментировали дефицит Lada Iskra нежеланием выпускать некачественные машины.
Напомним, что в настоящее время АвтоВАЗ находится в корпоративном отпуске и не производит автомобили.
Семейство Lada Iskra представлено седаном, универсалом и его кросс-версией. Двигатели - 1,6 литра мощностью 90 и 106 л.с. в паре с 5- и 6-ступенчатыми МКП и вариатором. Цены на авто - от 1,25 до 1,8 млн рублей.