Эксперт раскрыл, сколько Lada Iskra на самом деле продали в июле

Продажи Lada Iskra стартовали в России 20 июля - в день рождения АвтоВАЗа. Первая партия автомобилей была распродана буквально сразу. Глава "Автостата" Сергей Целиков рассказал, сколько Lada Iskra было продано за 11 дней июля.

© Российская Газета

"В июле на учет встала всего 21 "Искра". Причем 20 штук зарегистрировано на юрлица (подозреваю, что в основном на дилеров) и только 1 штука на физлицо", - написал эксперт в своём Telegram-канале. Судя по всему, единственным физлицом, которое успело купить новинку Lada, стал блогер Илья Свиридов, который тут же разобрал автомобиль, чтобы узнать самому и показать всем, из чего сделана Iskra.

Также Целиков отметил, что купить автомобиль "здесь и сейчас" невозможно. На АвтоВАЗе прокомментировали дефицит Lada Iskra нежеланием выпускать некачественные машины.

Напомним, что в настоящее время АвтоВАЗ находится в корпоративном отпуске и не производит автомобили.

Семейство Lada Iskra представлено седаном, универсалом и его кросс-версией. Двигатели - 1,6 литра мощностью 90 и 106 л.с. в паре с 5- и 6-ступенчатыми МКП и вариатором. Цены на авто - от 1,25 до 1,8 млн рублей.