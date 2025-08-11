Запчасти для каких машин подделывают чаще всего

За последние несколько лет значительные изменения претерпел российский рынок запчастей. Если совсем недавно основной проблемой эксперты называли обилие фальшивок, то сегодня, по словам директора по маркетингу платформы Emex Илариона Демчикова, которые приводит RG.RU, отрасль столкнулась с «более сложным комплексом вызовов».

«За период с 2022 по 2025 год рынок автозапчастей в России значительно трансформировался. Некоторые бренды покинули рынок, другие существенно сократили свою долю, однако это открыло возможности для выхода на новый уровень уже известных марок и появления новых брендов», — отметил эксперт.

Он также сообщил, что производители компонентов активно меняют стратегии и всё чаще размещают заводы ближе к конечным рынкам. Например, в Турции, Мексике и Восточной Европе.

Топ-менеджер сообщил, что на данный момент в России сохраняется дефицит ряда комплектующих. В первую очередь, речь идёт о кузовных деталях, лобовых стёклах и оптике, а также электронными компонентами: ключами блоками управления и системами безопасности.

Кроме того, сохраняется проблема подделок, доля которых в нашей стране достигает 50% рынка. Чаще всего подделывают детали для популярных брендов, а в особенно внимательными нужно быть владельцам BMW, Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen, Mercedes-Benz и Ford. Наиболее подделываевыми запчастями являются тормозные колодки, масла, техническое жидкости, свечи зажигания, фильтры, ремни.

По оценкам специалистов, до конца года цены на запчасти вырастут в диапазоне от 5% до 15%. На это влияют усложнение логистических цепочек из-за усиления санкционного давления и изменения курса рубля, напрямую влияющие на стоимость компонентов в валюте.