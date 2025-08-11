Эксперт Мосеев: время агрессивных распродаж автомобилей почти прошло
С 4 по 8 августа ряд автопроизводителей вновь скорректировали ценовую политику в России. Наиболее заметные изменения пришлись на Changan, который сразу по нескольким моделям урезал действующие скидки, пишет независимый автоэксперт Олег Мосеев со ссылкой на данные сервиса CARgument.
Changan пересмотрел условия на автомобили 2024 года выпуска. Скидки урезаны на 50-200 тысяч рублей практически на все модели: Alsvin, CS35 Plus, CS75 Plus, Hunter Plus, Uni-K, Uni-S, Uni-T и Uni-V. Для Lamore и ряда версий Uni-V льготы вовсе отменены. Исключение - флагманский кроссовер CS95, по которому размер скидки увеличен до 350 тысяч рублей.
Geely внесла разнонаправленные изменения. На некоторые модели 2024 года - например, Emgrand и Monjaro в топ-версии Exclusive - скидки выросли до 245-360 тысяч рублей. При этом бонусы на Coolray уменьшились вдвое, до 60 тысяч, а Cityray 2025 года получил фиксированную скидку 50 тысяч рублей.
Omoda пошла по пути прямого снижения цен. Кроссовер C5 2024 года подешевел на 220-390 тысяч рублей, но при этом были убраны дополнительные скидки. Модель C7 2025 года также потеряла в цене до 390 тысяч рублей.
Jaecoo скорректировала стоимость J7 - снижение составило от 50 до 330 тысяч рублей, но отменены прежние скидки в размере до 490 тысяч рублей.
Soueast уменьшила скидку на S09 Premium 2024 года сразу на 200 тысяч рублей - до 250 тысяч.
В то же время марка "Амберавто" пошла в противоположном направлении: цены на седан A5 выросли более чем на 200-300 тысяч рублей.
Текущие изменения демонстрируют сдвиг ценовой тактики дистрибьюторов. Ряд брендов убирает "щедрые" акции и переходит к прямому изменению прайсов, а отдельные модели подорожали на фоне снижения складских запасов. Это может говорить о постепенном завершении агрессивных распродаж первой половины года и подготовке рынка к более сдержанной ценовой динамике в осенний сезон.