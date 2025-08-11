Время агрессивных распродаж автомобилей почти прошло

С 4 по 8 августа ряд автопроизводителей вновь скорректировали ценовую политику в России. Наиболее заметные изменения пришлись на Changan, который сразу по нескольким моделям урезал действующие скидки, пишет независимый автоэксперт Олег Мосеев со ссылкой на данные сервиса CARgument.

© РИА Новости

Changan пересмотрел условия на автомобили 2024 года выпуска. Скидки урезаны на 50-200 тысяч рублей практически на все модели: Alsvin, CS35 Plus, CS75 Plus, Hunter Plus, Uni-K, Uni-S, Uni-T и Uni-V. Для Lamore и ряда версий Uni-V льготы вовсе отменены. Исключение - флагманский кроссовер CS95, по которому размер скидки увеличен до 350 тысяч рублей.

Geely внесла разнонаправленные изменения. На некоторые модели 2024 года - например, Emgrand и Monjaro в топ-версии Exclusive - скидки выросли до 245-360 тысяч рублей. При этом бонусы на Coolray уменьшились вдвое, до 60 тысяч, а Cityray 2025 года получил фиксированную скидку 50 тысяч рублей.

Omoda пошла по пути прямого снижения цен. Кроссовер C5 2024 года подешевел на 220-390 тысяч рублей, но при этом были убраны дополнительные скидки. Модель C7 2025 года также потеряла в цене до 390 тысяч рублей.

Jaecoo скорректировала стоимость J7 - снижение составило от 50 до 330 тысяч рублей, но отменены прежние скидки в размере до 490 тысяч рублей.

Soueast уменьшила скидку на S09 Premium 2024 года сразу на 200 тысяч рублей - до 250 тысяч.

В то же время марка "Амберавто" пошла в противоположном направлении: цены на седан A5 выросли более чем на 200-300 тысяч рублей.

Текущие изменения демонстрируют сдвиг ценовой тактики дистрибьюторов. Ряд брендов убирает "щедрые" акции и переходит к прямому изменению прайсов, а отдельные модели подорожали на фоне снижения складских запасов. Это может говорить о постепенном завершении агрессивных распродаж первой половины года и подготовке рынка к более сдержанной ценовой динамике в осенний сезон.