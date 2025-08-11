В Иране начался выпуск другого Renault Logan I

После длительной подготовки к серийному производству иранский автогигант Saipa всё же смог поставить на конвейер модель Pars Nova, которая является по сути первым поколением Dacia/Renault Logan.

Изначально седан назывался Pars Khodro Cadilla P90, но на рынке модель появится с более благозвучным названием Pars Nova. Автомобиль представляет собой глубокомодернизированный первый "Логан" с широкой локализованной компонентной базой.

Pars Nova получил оригинальную внешность и пересмотренный салон, в котором есть мультимедиа с тачскрином, цветная комбинация приборов и климат-система с миниатюрным экраном отображения настроек.

Под капотом - 113-сильный атмосферник 1.6, которому ассистирует 5-ступенчатая МКП. В перспективе на Pars Nova может появиться "автомат".

Цены и дата старта продаж не сообщаются.