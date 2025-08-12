АвтоВАЗ наказал продавца «левых» запчастей на WB

ЗАО «Тольяттинский завод автоагрегатов» и ООО «Авента-Инфо» подали исковое заявление к онлайн-магазину Original Shop о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков на запчасти, которые продавались на одном из популярных маркетплейсов. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Алтайского края, на которое обратил внимание Quto.ru.

© Quto.ru

В документах уточняется, что через онлайн-площадку продавались насосы системы охлаждения на ВАЗ-2108, ВАЗ-2107, ВАЗ-2112, ВАЗ-2190, а продавец «нарушил исключительные права на товарные знак, подтверждённые патентами и свидетельствами», также он использовал «обозначения, сходные до степени смешения с оригинальными знаками».

Уточняется, что истцы провели контрольные закупки и предоставили кассовые чеки и видеозаписи, на которых выявлены контрафактные товары «с имитацией защитных стикеров, отсутствием идентификационных кодов (УИК)».

В ходе разбирательства житель Барнаула, который является владельцем магазина, заявил, что не знал о контрафактности товара, а товарные знаки образуют серию с доминирующим элементом DAT.

Суд, однако, с доводами ответчика не согласился и взыскал в пользу тольяттинского автогиганта компенсацию в размере 100 000 рублей, а также дополнительные и судебные расходы.