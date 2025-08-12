Чем удивил кроссовер GAC GS8

За последние пару лет россияне распробовали китайские автомобили GAC, они уже примелькались на дорогах и не вызывают удивления. В том числе флагманский семиместный кроссовер GS8, который во втором поколении стал выглядеть солидно как снаружи, так и изнутри, да и в Сети отзывы преимущественно положительные. Редакция Quto.ru решила лично проверить, чем машина так привлекает покупателей.

© Quto.ru

Дизайн

Когда в 2019 году модель только появилась на российском рынке, она выглядела скучно, но одновременно несколько аляповато, и не смогла завоевать сердца потребителей.

Успех в нашей стране пришёл к модели после смены поколения, до России такие автомобили добрались летом 2023 года. Экстерьер стал солидным без вычурности, при этом машину длиной почти 5,0 метров нельзя назвать слишком грузной, она выглядит гармонично.

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

Интерьер

Кардинально переработано не только внешнее, но и внутреннее оформление. Если на первой генерации дизайнеры собрали все возможные текстуры и материалы и впихнули их в условно ограниченное пространство салона, то сейчас они подошли к вопросу основательно: всё выглядит сдержанно и «по-взрослому». Разве что полностью отказаться от рояльного лака китайцы не смогли.

На массивном центральном тоннеле разместились «хрустальный» селектор трансмиссии, «горячие» клавиши и небольшой рычажок переключения ездовых режимов, а также два подстаканника. Последние, кстати, слишком маленькие и, хотя могут вместить два маленьких стакана с напитками, доставать их уже неудобно: тесновато.

Сиденья — одни из лучших в классе, с возможностью настройки длины и высоты подушки, удачным профилем и в меру упругие. Сидя за рулём даже в течение нескольких часов не устаёшь, а уж на пассажирском и вовсе можно удобно развалиться, почти как дома на диване.

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

Салон здесь семиместный, но на третьем ряду получится уместить разве что низкорослых людей или домашних животных, да и багажник в этом случае сможет вместить разве что пару небольших сумок.

Зато на втором места хватит чтобы с комфортом разместиться трём взрослым людям. Сиденья можно сдвигать продольно, регулируется и угол наклона спинки, также предусмотрен отдельный блок климат-контроля и USB-разъёмы.

Если же пассажиров двое, то с максимальным удобством смогут разместиться даже два взрослых (и совсем не миниатюрных) мужчины. Удобный диван, много места над головой и для ног — всё это позволяет планировать путешествие с семьёй или друзьями на любые расстояния.

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

Родственники

В Китае автомобили собирают на тех же заводах, что и Toyota, так что часть агрегатов и технологий позаимствована у японской компании. Так, в основу GS8 легла платформа GPMA-L, родство выдаёт и подвеска: она настолько мастерски скрывает все ямы и паразитные вибрации, что они почти не доходят до салона. Обратная сторона комфорта — заметные крены в поворотах, которые быстро сводят на нет всё желание проходить их динамично.

Под капотом здесь установлен 2,0-литровый наддувный двигатель на 231 силу, работающий в связке с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin, привод — полный.

© GAC

Настроены агрегаты явно не на активную езду. В комфортном режиме ускоряется машина вяло и как бы неохотно, но переключение в «спорт» ощутимо добавляет прыти, что особенно заметно на загородных скоростях. Нет вопросов и к трансмиссии, передачи переключаются плавно и без рывков.

Поработали в компании и над шумоизоляцией: и в городе, и на шоссе пассажиры могут спокойно общаться, не повышая голоса. Разве что на скорости слегка начинает свистеть ветер в районе зеркал, но критично раздражающие шумы здесь отсутствуют.

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

Ложка дёгтя и бочка мёда

Производитель уже анонсировал скорое обновление мультимедиа на флагманских кроссоверах, главной особенностью которого станет появление Android Auto вместо кривоватого Carbit Link. Увы, на тестовом образце оно ещё не установлено, так что, при необходимости, навигатор приходилось запускать на смартфоне.

Отклик медиасистемы нареканий не вызвал, меню тоже вполне дружелюбное к пользователям. А вот русификация явно требует доработки: например, с первого раза сложно угадать, что такое «Теневой гонщик» (меню ездовых режимов) или «Положительный» (настройка климата в передней части салона).

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

Кстати, на машинах GAC есть очень крутая фишка для самых жарких и холодных дней: можно активировать максимальный нагрев или охлаждение при помощи одного нажатия на центральный экран, причём функция выведена на главную страницу меню. Это действительно удобно: GS8 достался на тест в разгар знойного лета, а минивэн M8 — морозной зимой.

Цена вопроса

Цены на GAC GS8 начинаются от 4 099 000 рублей за базовую версию GL. Но даже самый доступный вариант по-китайски богато оснащён: уже в базе есть бесключевой доступ, светодиодная оптика, круиз-контроль, подогрев передних сидений, камера заднего вида, трёхзонный климат-контроль.