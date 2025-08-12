Названы причины запрета на мойку авто вне специализированных площадок

Эксперт подчеркнул, что запрет связан с использованием химикатов при мойке, которые попадают в почву и могут загрязнять растения и ягоды, опасные для здоровья, особенно детей. На федеральном уровне действует запрет на мытьё автомобилей в водоохранных зонах и лесах, а регионы могут вводить дополнительные ограничения, например, разрешать или запрещать мойку на дачных участках.

Размер штрафов за нарушение варьируется по регионам и категориям нарушителей. Так, физические лица заплатят штраф до 1 тысячи рублей за мытьё машины у водоёма, должностные лица — до 30 тысяч рублей, а организации — до 100 тысяч рублей. За организацию автомойки в лесу штрафы будут ещё выше, отметил Наумов изданию Pravda.Ru.

