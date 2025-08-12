Toyota готовится зарегистрировать в России новый автобренд

В базе Роспатента зарегистрирована заявка на товарный знак Daihatsu в категории автомобилей и запасных частей. Об этом сообщает «Авто.ру». С 2024 года этот автобренд полностью контролируется Toyota Motor Corporation.

«Заявка на регистрацию товарного знака Daihatsu по классу автомобилей и запчастей появилась в открытой базе Роспатента. Это ещё не означает, что японская марка намерена выйти на российский рынок. Товарные знаки регистрируются в том числе для того, чтобы ограничить их использование третьими лицами», — сообщает портал.

В России у Daihatsu не было официального дистрибьютора.

До этого Ferrari запатентовала в России новую версию модели Roma в модификации Spider с мягким откидным верхом.

Заявку на промышленный образец подали 17 августа 2023 года. 17 октября 2024 года компания направила заявку в Росреестр. Она уже обработана, патент в России действует с 25 апреля 2025 года.

Как указано в заявке Гаагской системе, компания хочет запатентовать новую крышу модели Ferrari Spider, в крышке багажника которого встроен активный спойлер.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали товарный знак Lada Yarus.