Эксперт перечислил самые бесполезные опции в современных машинах

Самой бесполезной опцией в современных автомобилях можно назвать Tiptronic - режим ручного переключения в автоматических коробках передач. Владельцы машин пользуются им в лучшем случае в течение нескольких дней и после этого никогда не возвращаются к такому режиму езды. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

© Российская Газета

"Сюда же относятся и подрулевые лепестки переключения скоростей на автомобилях с автоматической коробкой передач. Еще одна опция, про которую даже не знает большинство собственников кроссоверов, никогда не съезжающих с асфальтированных дорог - система спуска с горы. Она обычно применяется только на бездорожье и совершенно не востребована в городских условиях и при коротких поездках за город. И последнее, что можно отнести к неиспользуемым опциям - систему автоматической парковки. У нее, безусловно, есть большой потенциал в будущем, но пока что подавляющее большинство водителей предпочитает парковаться самостоятельно, не доверяя данной системе", - отметил специалист.

Ранее автоэксперт Сокуев объяснил "РГ", почему спокойная езда не панацея от всех бед.