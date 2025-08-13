Представлен доступный Volkswagen Tiguan L для рынка Китая: от 2 млн рублей

Компания SAIC Volkswagen представила на внутреннем рынке КНР свою самую бюджетную версию Tiguan L - моноприводную 300TSI Longxing.

По информации портала IThome, стоимость автомобиля составляет 181,8 тысячи юаней, что в перерасчете на российские рубли составляет около 2 млн рублей по нынешнему курсу.

Снижение цены стало возможным благодаря отказу от некоторых опций. Так, в кроссовере отсутствует панорамная крыша с люком, а в цифровой панели установлен экран размером 8 дюймов вместо 10. Также отсутствуют функции складывания зеркал с электроприводом и управления через приложение на смартфоне. Зато 12-дюймовый экран мультимедиа и трехспицевый руль остались на своих местах.

Внешне новый Tiguan L выглядит почти так же, как и другие версии этой модели. Его передняя решетка украшена хромированными полосками. На автомобиле установлены 18-дюймовые литые колесные диски.

Размеры кроссовера не изменились: длина составляет 4,73 метра, ширина - 1,84 метра, высота - 1,67 метра, а колесная база - 2,79 метра. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 лошадиных сил, который работает в паре с 7-ступенчатой коробкой DSG с двойным сцеплением.

