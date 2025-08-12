Какие знаки зодиака становятся лучшими водителями

Близнецы, Девы, Львы, Тельцы и Скорпионы — лучшие водители среди знаков зодиака. Об этом сообщила астролог Наталья Шевченко.

Один из пяти знаков — Близнецы. По словам астролога, они быстро принимают решения и легко ориентируются в ситуации. За рулем любят поболтать, при этом всегда быстро реагируют на любые дорожные ситуации, а также вовремя выполняют необходимые маневры.

— Их спасает реакция и врожденная ловкость, — говорит эксперт.

Второй знак — Девы. Они хорошо знают правила дорожного движения (ПДД), аккуратны на дороге и всегда включают поворотник. Заранее изучат маршрут, проверят наличие пробок и будут придерживаться правой полосы.

— У них всегда полный бак, а в бардачке – аптечка, СНИЛС и шоколадка, — указала астролог.

Третий знак — Львы. Они также соблюдают ПДД, чувствуют уверенность во время вождения, не сигналят и уважают других участников движения. На дороге они показывают, кто главный: едут в хорошем ритме и внимательно следят за тем, как на них реагируют другие.

Четвертый знак — Тельцы. По мнению эксперта, Тельцы являются самыми осторожными водителями. Едут так, будто везут что-то хрупкое, внимательно и плавно. Они соблюдают разрешенную скорость движения, не перестраиваются без необходимости и не сигналят. Если на дороге появляется спорная ситуация, представители этого знака не лезут в конфликт и просто продолжают путь. Для них важно не тратить свои нервы и экономить силы.

— Скорпионы всегда очень сосредоточены на дороге и интуитивно чувствуют опасность, даже если ее пока нет: могут резко затормозить за секунду до чужого маневра или сменить ряд ровно перед тем, как начнется затор. При этом надо учитывать, что они не выносят советов от пассажиров, — цитирует Шевченко «Москва 24».

