Российские автосалоны нашли способ, как угодить клиентам

Российские автодилеры, столкнувшись с отказом от идеи введения налогов на старые машины и принудительного возвращения клиентов в дилерские центры, наконец осознали, что зарплату им платят не за красивые глаза, а за хорошо выполненную работу, и начали предлагать услуги, которые действительно могут быть востребованы среди граждан нашей страны в настоящий момент.

© Российская Газета

Понять, почему в шоурумах нет клиентов, несложно: кредиты слишком дорогие, и не каждый может их себе позволить. А за собственные средства можно привезти машину из Беларуси, Кореи или Китая, которая будет ничем не хуже представленных в отечественных автосалонах, а иногда даже лучше. Сроки доставки в данный момент сократились, схема поставок отработана, маршруты налажены.

Поняв, какие перспективы это открывает, официальные дилеры решили не оставаться в стороне от актуальных трендов и предложили услугу по приобретению новых и подержанных иномарок из-за рубежа. Пока что только из Китая, но уже сейчас можно заключить договор с известным и узнаваемым автосалоном, получить документы, имеющие юридическую силу, и купить машину с уплатой льготного утилизационного сбора, что значительно ниже коммерческого.

По мнению портала "Автовзгляд", нет никаких сомнений в том, что другие участники рынка, будь то крупные федеральные сети или небольшие региональные компании, также последуют этому примеру. Некоторые из них уже несколько лет предоставляют эту услугу на постоянной основе, поскольку не каждый автолюбитель способен самостоятельно привезти иномарку из соседних стран.

Большинство людей предпочитают делегировать эти вопросы профессионалам. С точки зрения дилеров, это не просто разумное решение, а необходимое и востребованное. Если люди хотят купить подержанные легковушки, то нужно дать им возможность сделать это с максимальным удобством и при этом получить прибыль.

Специалисты портала считают, что это путь к оздоровлению отрасли, в отличие от предыдущих, не всегда дальновидных решений.

