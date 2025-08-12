Названы самые крутые Chevrolet Camaro, которые можно купить в России

11 августа 1966 года на заводе с Норвуде, штат Огайо, был собран первый автомобиль, появление которого ознаменовало начало новой эры так называемых «пони-каров» — спортивных и мощных, но при этом доступных купе. Авито Авто специально для Quto.ru првоерили, какие машины продаются на российском рынке.

Разработка Chevrolet Camaro началась в 1964 году, после появления на рынке Ford Mustang. В основу легла заднеприводная платформа F-body, также спорткар получил ряд инновационных для того времени решений.

В их числе — передняя подвеска с поперечной рессорой и верхними рычагами — это обеспечивало управляемость и устойчивость, а также четырёхпоршневые дисковые тормоза спереди, которые были доступны опционально. Кроме того, инженеры модернизировали выхлопную систему и разработали прогрессивную систему охлаждения двигателя.

Культовые автомобили можно найти и в России. Так, эксперты Авито Авто нашли на своей площадке три крутых машины, которые можно купить прямо сейчас.

Так, в Санкт-Петербурге на продажу выставлен спорткар III поколения, собранный в 1984 году. В движение модель приводит 5,7-литровый V8, а автоматическая 4-диапазонная трансмиссия была перебрана. Помимо этого, на заднем мосту установлена блокировка дифференциала.

Среди прочих доработок указан полностью перешитый салон, а также современная аудиосистема. Стоит такая машина 4 200 000 рублей.

Заметно дешевле можно купить купе V поколения, выставленное на продажу в Москве за 1 680 000 рублей.

Под капотом — V6 объёмом 3,6 литров, выдающий 304 силы. В связке с агрегатом работает 6-диапазонный «автомат», а от 0 до 100 км/ч модель разгоняется за 6,5 секунды.

К слову, именно такие машины использовались в фильме «Трансформеры», где модель «исполняла роль» Бамблби.

Ещё один интересный экземпляр стоимостью 2 778 000 рублей также продаётся в столице. Это Camaro IV поколения в обвесе от версии ZL1, выпущенный в 2018 году. Машина оснащается 275-сильным мотором на 2,0 литра и полностью готова к эксплуатации.

Кстати, именно это поколение стало для культовой модели последним. В 2023 году General Motors объявил о завершении производства Chevrolet Camaro. Рестайлинговые автомобили стали коллекционными ещё до сих появления в продаже, а производитель даже оборудовал их маркировкой Collector's Edition.