Почему китайские авто до сих пор проседают в качестве

Нежелание китайских автокомпаний тратить время и деньги на дополнительные проверки и стресс-тесты приводит к сомнительному качеству произведенных в стране машин. Такое мнение высказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его словам, у китайских производителей нет программы испытаний с прицепом и они не считают нужным доводить климат-контроль до идеала, поскольку не видят в этом необходимости.

— И так много по каким-то параметрам. Они не хотят тратить еще год, например, чтобы довести климат-контроль до идеала, — заявил Кадаков.

В отличие от японских, корейских и немецких брендов, которые тщательно проверяют модели перед запуском, китайские производители разрабатывают новые авто, не доводя предыдущие модели до совершенства. Кадаков отметил, что покупка китайской машины — вынужденный выбор для россиян.

— Жизнь заставила покупать эти автомобили, и многие неплохие из них. Вполне можно ездить, но приходится мириться с тем, с тем и еще с этим, — заключил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Россия в апреле 2025 года утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей, опустившись с первого места сразу на шестое.

Ранее также стало известно, что около десяти китайских автомобильных брендов могут покинуть российский рынок в 2025 году. «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта Андрея Бундина, какие автомобили смогут заменить китайские бренды после ухода из России.