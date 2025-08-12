Московские разработчики представили вездеход нового поколения

На фестивале «ПроДвижение» представили прототип вездехода от столичных компаний Cardi и Terranica, уже в следующем году новинка поступит в серийное производство. Об этом сообщили в Telegram-канале Москва: инвестиции и промышленность.

— Технологическое лидерство московских производителей подтверждается регулярными разработками инновационных решений, компании успешно адаптируются к меняющимся требованиям рынка, создавая конкурентоспособную продукцию, отвечающую самым высоким стандартам. Разработка и выпуск гибридного вездехода — пример того, как при правильном подходе концептуальная идея может быть успешно масштабирована до уровня серийного производства, — отметил Анатолий Гарбузов.

Машина с гибридной установкой и гусеницами имеет запас хода 1000+ км. Салон трансформируется в спальное место на троих, есть климат-контроль и мультимедиа. Алюминиевый каркас повышенной прочности и специальная конструкция кузова из стеклопластика способны выдерживать значительные нагрузки и обеспечивать защиту пассажиров в любых условиях.