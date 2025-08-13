Как создавали первый советский гоночный автомобиль "ЗиС-Спорт"

Эксперт "За рулём" Сергей Канунников поделился информацией о создании уникального советского спортивного автомобиля ЗиС-Спорт, выпущенного в 1939 году, и сравнил его с зарубежными моделями того времени.

© Российская Газета

Так в 1938 году в Москве по инициативе молодых инженеров А. Пухалина, В. Кремененцкого и Н. Пульманова, а также художника В. Росткова был разработан уникальный спорткар, который получил название ЗИС-Спорт. Авторы машины стремились не просто создать необычный и элегантный кузов, а сделать настоящий спортивный автомобиль. Поэтому в обеих зависимых рессорных подвесках, которые были заимствованы от серийной модели ЗИС-101, были установлены стабилизаторы.

В итоге ЗиС-Спорт, который был очень необычным для СССР, стал аналогом самых престижных американских и европейских моделей конца 1930-х годов.

Автомобиль имел длину 5600 мм и колёсную базу 3570 мм, что было немного меньше, чем у лимузина ЗИС-101. Он был оснащён двигателем, рабочий объём которого увеличили с 5,8 л до 6,06 л. Рядный восьмицилиндровый силовой агрегат с алюминиевой головкой блока цилиндров развивал мощность 141 л.с. при 3300 об/мин. Это было значительным показателем для того времени. Например, восьмицилиндровый двигатель серийного немецкого автомобиля Horch-853A выдавал мощность 120 л.с., но при рабочем объёме 5 л.

ЗИС-Спорт был подготовлен для участия в соревнованиях по автогонкам, которые так и не состоялись. Однако во время испытаний автомобиль показал рекордную для СССР скорость - 162,46 км/ч. Это было близко к запланированному показателю в 180 км/ч, о котором мечтали молодые инженеры. Однако после юбилея интерес руководства к новинке снизился, а после начала Второй Мировой Войны проект вовсе был остановлен.

По своей конструкции и дизайну советский спорткар был передовым и даже революционным для своего времени. Однако имел устаревшую подвеску и архаичные тормоза, отмечает эксперт.

Изготовление копий советских машин - популярное увлечение в наши дни. Одним из первых был, конечно же, легендарный ЗиС-Спорт, который воссоздали в мастерской "Молотов Гараж".

В результате получился не столько точный дубликат, сколько современное представление о том, как мог бы выглядеть шикарный советский родстер 1930-х годов. Сейчас этот автомобиль можно увидеть в огромном музее на Урале, в Верхней Пышме.

Ранее "РГ" рассказывала о создании уникального внедорожника "Тарзан" на базе ВАЗ-2108.