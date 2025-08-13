Выгодно ли покупать новый автомобиль этой осенью

В июле в России было реализовано 120,6 тыс. новых легковых машин, что на 11% ниже показателя годичной давности, но на 34% больше по сравнению с июнем 2025-го. Несмотря на разгар отпускного сезона, продажи новых автомобилей в минувшем месяце стали лучшими с начала года, сообщает "Автостат". Опрошенные "Российской газетой" дилеры рассказали о том, что будет с ценами на машины и когда выгоднее приобрести автомобиль.

© Российская Газета

По словам директора департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николая Иванова, цены на машины осенью будут зависеть от разных факторов. "Если спрос в августе будет не хуже, чем в июле, и объем продаж продемонстрирует примерно такие же цифры, а склады продолжат снижаться, то, конечно, некоторые программы поддержки, дисконтные предложения будут свернуты. Допускаю, что в таком случае цены вырастут на 1,5-2%. В августе можно успеть выгодно приобрести машину. Сейчас еще действуют скидки и различные программы поддержки практически на весь модельный ряд. Цены на автомобили, поставляемые параллельным и альтернативным импортом, тоже снижены", - говорит он.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин отмечает, что на начало лета 2025 года средняя стоимость нового автомобиля в России достигла около 3,2 миллиона рублей.