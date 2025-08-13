Выгодно ли покупать новый автомобиль этой осенью
В июле в России было реализовано 120,6 тыс. новых легковых машин, что на 11% ниже показателя годичной давности, но на 34% больше по сравнению с июнем 2025-го. Несмотря на разгар отпускного сезона, продажи новых автомобилей в минувшем месяце стали лучшими с начала года, сообщает "Автостат". Опрошенные "Российской газетой" дилеры рассказали о том, что будет с ценами на машины и когда выгоднее приобрести автомобиль.
По словам директора департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николая Иванова, цены на машины осенью будут зависеть от разных факторов. "Если спрос в августе будет не хуже, чем в июле, и объем продаж продемонстрирует примерно такие же цифры, а склады продолжат снижаться, то, конечно, некоторые программы поддержки, дисконтные предложения будут свернуты. Допускаю, что в таком случае цены вырастут на 1,5-2%. В августе можно успеть выгодно приобрести машину. Сейчас еще действуют скидки и различные программы поддержки практически на весь модельный ряд. Цены на автомобили, поставляемые параллельным и альтернативным импортом, тоже снижены", - говорит он.
Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин отмечает, что на начало лета 2025 года средняя стоимость нового автомобиля в России достигла около 3,2 миллиона рублей.
"Вероятно, что в сентябре эта сумма увеличится еще на 5-10% и средняя цена приблизится к отметке 3,4-3,5 миллиона рублей. Уже в августе некоторые бренды пересмотрели прайс-листы на свои модели 2024-2025 годов производства в сторону увеличения. Например, GAC полностью нивелировал действие скидки на модель GS3 в размере 150 000 рублей. Однако некоторые бренды активно ведут политику скидок. Китайская марка Chery предлагает Tiggo 4 в начальной версии Active с выгодой в размере 100 000 рублей. Другие бренды могут последовать этому примеру ради сохранения своей доли рынка", - считает эксперт. Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев уверен, что скидки будут всегда, вопрос в их размере. "Если темпы продаж будут расти, это приведет к складскому дефициту, пока мы видим едва заметные сигналы к этому. Если ежемесячные продажи на стабильном уровне будут выше 130 тысяч машин, это через 3-4 месяца приведет к снижению скидок и росту цен. Об этом еще говорить рано. В сентябре уровень дисконтов снизится, по нашим прогнозам, незначительно, это около 2% от цены машины", - заключает Тюктеев.