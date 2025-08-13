Автомобиль в залоге: как можно остаться без машины и с долгами

Покупка автомобиля с рук может обернуться серьёзной головной болью. Главная опасность — нарваться на машину, которая находится в залоге у банка. В этом случае новый владелец рискует не только заплатить за чужой кредит, но и лишиться самого транспортного средства. Как защитить себя, рассказали эксперты Федеральной нотариальной палаты.

Каждый день в Реестр уведомлений о залоге движимого имущества нотариусы вносят около 5 500 записей о транспортных средствах. Чаще всего залог появляется из-за автокредита — так банк страхует свои деньги. Продать такую машину до погашения долга закон не запрещает. Технически, даже поставить её на учет в Госавтоинспекции получится без проблем. Но вместе с ключами от автомобиля к покупателю переходят и финансовые обязательства прежнего хозяина. Это значит, что придётся выплачивать его кредит, а если платежи прекратятся, банк имеет полное право потребовать всю сумму долга назад или просто забрать машину себе.

Проверить машину просто, к тому же ещё и бесплатно. Нужно зайти на страницу Реестра уведомлений о залоге движимого имущества на сайте Федеральной нотариальной палаты (18+), нажать вкладку «Найти в реестре» и выбрать в меню «По информации о предмете залога». Далее необходимо заполнить хотя бы одно поле, то есть ввести VIN-код, ПИН-код, номер шасси или номер кузова машины. Можно проверить и по данным продавца, выбрав поиск «По информации о залогодателе».

Если появляется строка «Нет данных» или статус снят, значит, обременения нет, можно оформлять сделку. Активный статус означает, что машина в залоге, и покупать её крайне рискованно. Для большей уверенности стоит получить выписку из реестра у любого нотариуса (лично или онлайн на официальном портале ФНП).

Специалисты предупреждают, что существует множество сторонних сайтов, которые предлагают проверки за деньги. Официальный реестр на портале ФНП — бесплатный и доступен всем.

Запись в реестр вносят только нотариусы исключительно после получения информации от банка (залогодержателя) или владельца транспортного средства (залогодателя).

В случае, если залог есть, но его нет в реестре, то риски ложатся на банк. Новый владелец в этом случае признаётся добросовестным покупателем – отобрать машину у него не получится. Если потенциальный покупатель не проверил или проигнорировал запись, то риска не избежать — покупатель отвечает по долгам и может потерять и деньги, и машину через суд и приставов.

Нужно помнить, что банк имеет право забрать машину, если на момент покупки запись о залоге уже была в реестре. Подделать дату внесения записи нельзя — они все открыты. Но если запись появилась после покупки, у нового владельца есть сильные аргументы. Можно требовать у банка снять залог, а если откажут — обращаться в суд.

Проверка в залоговом реестре — не просто формальность, а необходимая мера безопасности при покупке подержанной машины, напоминают в ФНП.