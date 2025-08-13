В городах Кузбасса взлетели цены на эвакуацию автомобилей

В городах Кемеровской области – Кемерове и Белове, а также Беловском муниципальном округе введены новые тарифы на эвакуацию автомобилей. Об этом говорят данные из постановления РЭК Кузбасса, опубликованного на региональном портале официальных документов.

© РИА "ФедералПресс"

Согласно новым правилам, обновленные расценки касаются всех транспортных средств, в том числе легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и мотоциклов. К примеру, эвакуация легкового автомобиля, автобуса или мотоцикла, масса которого не превышает 3,5 тонны, отныне составляет 4 141,10 рубля. Цена на эвакуацию грузовиков и общественный транспорт с весом более 3,5 тонн вырастет до 10 457,33 рубля. Перемещение маломерного судна на специальную стоянку будет стоить 6 274,40 рубля, а для крупных и тяжелых транспортных средств цена вырастет до 28 тысяч рублей.

Помимо этого, новые расценки введены и на хранение автомобилей на специализированных стоянках. К примеру, за парковку мотоциклов и мопедов, их владельцы должны будут заплатить порядка 28,76 рублей в час, а хранение легковых машин и автобусов составит 57,51 рубля за тот же период. Для грузовиков и больших автобусов тариф составит 115,02 рубля в час, а для малых судов – 28,76 рубля в час, что аналогично стоимости хранения мотоциклам.

Напомним, что во второй половине 2025 года в России вступят в силу несколько важных поправок в ПДД, которые коснутся всех водителей. Среди нововведений – штрафы за неостановку по требованию инспекторов, ужесточение правил перевозки детей, ответственность за использование сезонно неподходящих шин и повышение стоимости эвакуации автомобилей.