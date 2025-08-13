В городах Кузбасса взлетели цены на эвакуацию автомобилей
В городах Кемеровской области – Кемерове и Белове, а также Беловском муниципальном округе введены новые тарифы на эвакуацию автомобилей. Об этом говорят данные из постановления РЭК Кузбасса, опубликованного на региональном портале официальных документов.
Согласно новым правилам, обновленные расценки касаются всех транспортных средств, в том числе легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и мотоциклов. К примеру, эвакуация легкового автомобиля, автобуса или мотоцикла, масса которого не превышает 3,5 тонны, отныне составляет 4 141,10 рубля. Цена на эвакуацию грузовиков и общественный транспорт с весом более 3,5 тонн вырастет до 10 457,33 рубля. Перемещение маломерного судна на специальную стоянку будет стоить 6 274,40 рубля, а для крупных и тяжелых транспортных средств цена вырастет до 28 тысяч рублей.
Помимо этого, новые расценки введены и на хранение автомобилей на специализированных стоянках. К примеру, за парковку мотоциклов и мопедов, их владельцы должны будут заплатить порядка 28,76 рублей в час, а хранение легковых машин и автобусов составит 57,51 рубля за тот же период. Для грузовиков и больших автобусов тариф составит 115,02 рубля в час, а для малых судов – 28,76 рубля в час, что аналогично стоимости хранения мотоциклам.
Напомним, что во второй половине 2025 года в России вступят в силу несколько важных поправок в ПДД, которые коснутся всех водителей. Среди нововведений – штрафы за неостановку по требованию инспекторов, ужесточение правил перевозки детей, ответственность за использование сезонно неподходящих шин и повышение стоимости эвакуации автомобилей.