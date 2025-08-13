Флагманский гибрид Zeekr 9X с мотором Volvo оценили в 6,1 млн рублей

Дебют большого кроссовера Zeekr 9X состоялся в апреле на автосалоне в Шанхае. Летом озвучили некоторые подробности об авто, а теперь известно, когда и по какой цене 9X поступит в продажу.

Zeekr 9X длиной 5239 мм располагает колёсной базой 3169 мм. Почти такие же размеры у основных конкурентов: Lynk & Co 900 (5240 мм и 3160 мм) и Aito M9 (5230 мм и 3110 мм). Клиренс "Зикра" благодаря пневматической подвеске можно регулировать от 178 до 288 мм

В салоне установлены три ряда сидений - кресла второго ряда раздельные и имеют функции подогрева, вентиляции и массажа.

Zeekr 9X - первый гибрид марки, оттого ставки на него большие. Автомобиль оснащён разработанным Volvo турбомотором 2,0 мощностью 279 л.с., но он умеет работать не только в качестве генератора, но и напрямую подключаться к колёсам.

Главная движущая сила: электромоторы - спереди установлен на 394 л.с., сзади - два, по 503 л.с. каждый. Совокупная отдача системы - 1400 л.с. (без учёта ДВС).

На полностью заряженной батарее емкостью 70 кВт·ч Zeekr 9X способен проехать 380 км (по циклу CLTC), общая автономность - 1000 км. За 9 минут можно восполнить запас батареи с 20 до 80%.

Предпродажи откроют на автосалоне в Чэнду, который стартует через две недели. Инсайдеры добыли информацию о стоимости кроссовера - от 550 000 юаней (6,08 млн рублей). Для сравнения, Aito M9 стоит в КНР от 470 до 570 тысяч юаней, Lyun & Co 900 оценивается в 310 - 417 тысяч юаней.

Также к стану конкурентов отнесём Li Auto L9 стоимостью 410-440 тысяч юаней и Denza N9 - от 390 до 450 тысяч юаней.