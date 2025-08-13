Подразделение Renault в Китае разрабатывает новую линейку электрокаров

Кузов будет создан самостоятельно, но шасси и общая конструкция будут позаимствованы у моделей линейки Geely Galaxy. Это позволит сократить затраты и ускорить производство.

Сотрудничество Renault и Geely расширяется на фоне растущего спроса на электрокары за рубежом. Платформа GEA уже используется в ключевых моделях Geely Galaxy, включая популярный Monjaro, Galaxy A7 и E5, а также в будущих моделях M9 и Starship 9. Для Geely это возможность выйти на новые рынки, для Renault – укрепить позиции на рынках Южной Кореи, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Северной Африки.

Сотрудничество компаний началось в 2021 году. В начале 2025 года Geely приобрела миноритарную долю в Renault Brazil, что позволит ей производить и продавать свои модели через мощности завода, включая Galaxy E5.

Напомним, что под Калугой началось производство автомобилей Tenet. В России возобновили продажи модели Kia Ceed, собранной в Калининграде.