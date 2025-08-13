В России могут ввести штраф до 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку»

В России могут ввести штрафы за использование «иранской тонировки» – легко устанавливаемых рулонных штор, которые крепятся на стекла автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. С инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС).

«Парни вешают такие «иранские шторки», которые прикрепляются с помощью присосок. После остановки сотрудниками ГИБДД быстро снимают и замерить светопропускание стекла и выписать штраф — никак. Ради этих же целей покупают съемные каркасные шторки — они тоже создают эффект тонировки», — сообщает канал.

По словам главы НАС Антона Шапарина, такие шторки приводят к росту риска ДТП. В союзе предложили штрафовать нарушителей на 5 тыс. рублей, за повторное нарушение уже на 15 тыс. рублей. Письмо с инициативой направлено министру внутренних дел России.

До этого депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонированные стекла автомобилей.

Авторы инициативы указывают в пояснительной записке к законопроекту, что тонировка на стеклах защищает водителей и пассажиров от вредного излучения от солнца и позволяет поддерживать в салоне низкую температуру. Также стекла с тонировкой может послужить защитой от краж имущества из салона. В правительстве не поддержали эту инициативу депутатов.

