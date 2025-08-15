Дилер: BMW X3, Toyota RAV4 и Toyota Highlander подешевели в России на 20%
Директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов рассказал "Российской газете", что укрепление национальной валюты, помимо прочего, оказало сильнейшее влияние на сегмент параллельного импорта на авторынке.
"Курс китайской валюты юаня к рублю сейчас составляет около 11 рублей. В начале года это значение было порядка 14 рублей. Минус 20%. И это, конечно, отразилось на ценах новых автомобилей, которые ввозятся в Россию. Практически на 1 миллион рублей упала стоимость Toyota RAV4. Более чем на 1,5 млн рублей подешевела модель Toyota Highlander - это очень существенно. И, безусловно, один из хитов этого года - новый BMW X3, который стоил в начале года около 8,5 млн рублей в старом кузове, а сейчас новая Long-версия доступна по цене 7,4-7,5 млн рублей. Конечно, это увеличивает спрос на данные модели, потому что разница в цене между ними и машинами равного класса, которые продаются в России официально, уменьшается. Я назвал, для примера, одни из самых популярных моделей, которые стабильно пользуются спросом. Еще один, показательный пример - Tank 700 в комплектации Edition One и BMW X5. Стоимость первого и второго, привезенного из Европы, практически сравнялась. Это тенденция, которая вызвана укреплением курса рубля. Колоссальной разницы в цене уже нет между европейскими брендами и машины производителей из Китая", - отметил эксперт.