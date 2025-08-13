В автомобильном союзе объяснили предложение о запрете "иранской тонировки"

Вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин объяснил инициативу организации по введению штрафов за использование рулонных шторок для тонировки автомобильных окон.

Он рассказал ТАСС, что если раньше недобросовестные водители вешали в авто "гардины" из ткани, наподобие домашних штор, то сейчас появились некие "иранские занавески" с выдвижной пленкой на присосках, которые можно увидеть "практически на каждой ГАЗели".

По словам Шапарина, такие изделия отрицательно влияют на безопасность дорожного движения, снижая видимость. Кроме того, серьезной проблемой в использовании подобных шторок является угроза терроризма.

В автомобильном союзе считают, что "иранские шторки" надо запретить и поднять штраф за неправильную тонировку до 15 тысяч рублей.