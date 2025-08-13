В РФ начались продажи "капсулы времени" Lada Niva 1981 года

В Ивановской области в продаже появился трёхдверный внедорожник Lada Niva зелёного цвета, выпущенный 44 года назад. За это время автомобиль успел проехать лишь 7,4 тысячи км, после чего был отправлен на длительное хранение в гараж.

© Российская Газета

Подробностей о состоянии автомобиля немного, и судить о нём можно лишь по предоставленным фото. Кузов не имеет следов коррозии, хотя не исключено, что они замаскированы паутиной, которую пауки плели в течение десятилетий.

Оптика, бамперы, хромированный декор, внутренние элементы салона их пластика выглядят как новые. А вот если взглянуть под капот, то на выпускном коллекторе видна ржавчина - почему она там возникла, не совсем понятно.

Владелец лишь уточнил, что у "Нивы" надо будет заменить резину: очевидно, что она пришла в негодность из-за того, что долгое время колёса были спущены.

"Нива" оснащается двигателем 1,6 литра мощностью 75 л.с. и механической коробкой передач.

Стоимость 44-летней "капсулы времени" - 900 000 рублей.