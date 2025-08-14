За что могут оштрафовать велосипедистов

Гражданам старше 16 лет стоит быть предельно внимательными на дорогах. Юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru рассказал, за что можно получить штраф при езде на двухколёсном транспорте.

По словам эксперта, санкция в размере 800 рублей накладывается на велосипедистов, которые двигаются по тротуару при наличии специальной дорожки или возможности ехать по краю проезжей части. Исключение — ситуации, когда правый край дороги занят.

По тротуарам разрешается ездить на велосипеде детям до 14 лет. Лица старше могут двигаться по тротуару только в том случае, если отсутствует велосипедная дорожка и невозможно двигаться по правому краю проезжей части, например там организованы парковочные места для автомобилей. Штраф за езду по тротуарам составляет 800 рублей. Если ездить с нарушением правил в возрасте с 14 до 16 лет, то штрафа не будет, так как не достигается возраст, с которого наступает административная ответственность, — объяснил Салкин.

