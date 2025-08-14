В России растут продажи мотоциклов

Анализируя тенденции рынка, эксперт подчёркивает, что более 70% от общего числа продаж приходится на мотоциклы с двигателями объёмом до 400 кубических сантиметров. Однако, темпы роста в этой категории несколько отстают от общего тренда, показывая замедление на 10%.

Лидирующие позиции по продажам в этой категории занимают Regulmoto (7126 штук), Racer (4193 штуки), Motorland (3008 штук), Kayo (1739 штук) и Ataki (1127 штук).

Наиболее существенный подъем рынка, а именно 41%, отмечен в среднем сегменте, где представлены мотоциклы с объемом двигателя от 400 до 799 кубических сантиметров. Общий объем реализованной продукции в этом сегменте составил 6959 единиц, что соответствует приблизительно каждому пятому проданному мотоциклу.

Топ-5 брендов в этом сегменте выглядят следующим образом: Voge (1369 штук), Royal Enfield (820 штук), Benda (593 штуки), CF moto (535 штук) и QJ (457 штук).

На мотоциклы с объемом двигателя свыше 800 кубических сантиметров приходится чуть менее 10% от суммарного объема продаж (3521 единица).

В пятерку лидеров в данной категории входят: BMW (700 штук), Harley Davidson (428 штук), Voge (376 штук), Honda (294 штуки) и Ducati (249 штук).

Ранее было опубликовано об увеличении импортных поставок новой мототехники в Россию на 58% за первые семь месяцев 2025 года.

